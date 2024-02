veja o ranking dos clubes em 2024

Os programas de sócios-torcedores são recursos utilizados pelos clubes para manter suas torcidas próximas. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba consultou os 10 clubes da 1ª divisão do Campeonato Paraibano Unipê 2024 e apresenta agora o ranking no estado.

A pesquisa foi realizada de 29 de janeiro até 4 de fevereiro. De acordo com os números divulgados pelos clubes, o Treze lidera a classificação com 971 sócios-torcedores.

Sócios-torcedores na Paraíba: confira os números

Quem segue mais de perto o Galo da Borborema é o Botafogo-PB, que possui 853 sócios até então. O Campinense é o terceiro, com 416 sócios.

Na quarta posição, neste momento, está o recém-promovido Pombal, que possui 120 sócios-torcedores.

O Sousa, quinto colocado da lista, informou que ultrapassou o número de 100 sócios. Contudo, não informou a quantidade exata.

Por fim, com 10 sócios-torcedores, aparece o Atlético de Cajazeiras. CSP, Nacional de Patos e Serra Branca, no momento, não possuem quadro de sócios.

A reportagem entrou em contato com o São Paulo Crystal, mas não obteve retorno.

Outro ponto importante é que Botafogo-PB, Campinense e Treze são os únicos clubes que atualizam regularmente o número de sócios.

As demais equipes informaram os seus quadros através das assessorias de imprensa.

Ranking de sócios-torcedores dos clubes da elite do Campeonato Paraibano:

Treze – 971 Botafogo-PB – 853 Campinense – 416 Pombal – 120 Sousa – 100* Atlético-PB – 10

*número aproximado divulgado pela assessoria de imprensa do clube.

