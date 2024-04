Clínica do Pet completa um ano de ações inovando no atendimento de animais domésticos

A Clínica do Pet celebra um ano de atuação, neste domingo (28), com mais de cinco mil castrações, oitocentas cirurgias não eletivas, mais de 200 cirurgias ortopédicas, 13 mil consultas clínicas e cirúrgicas, sete mil exames de imagem, 20 mil exames laboratoriais e 17 mil procedimentos ambulatoriais. A Clínica do Pet foi inaugurada pelo prefeito Cícero Lucena no dia 28 de abril de 2023.

Nesta segunda-feira (29), serão realizadas diversas ações, a partir das 7h30, em comemoração ao primeiro ano da Clínica, que funciona na Avenida Marechal Almeida Barreto, 520, por trás do Mercado Central. Das 9h às 16h, haverá um mutirão de castração. Às 16h30 haverá uma comemoração com a presença dos cães do Canil da Polícia Militar e forró pé de serra.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que as ações da Clínica do Pet fazem parte da política ambiental implantada pelo prefeito Cícero Lucena. “A Clínica do Pet está inserida no mesmo plano de ação do Hospital Veterinário, do programa Banco de Ração, das ações de cadastro e castração de animais em situação de rua, da rede de cadastro das protetoras de animais independentes, do Castramóvel, entre inúmeras outras ações que têm o objetivo de contribuir com a qualidade de vida e o bem-estar de nossos animais. Neste sentido a gestão pública inovou e trouxe um serviço inédito, que há muito era ansiado pela população de João Pessoa”, destacou.

Serviços ofertados – Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, a Clínica do Pet oferece serviços clínicos e cirúrgicos, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. São cerca de 50 atendimentos por dia, entre novas consultas, retornos e atendimentos de urgência. Os atendimentos devem ser agendados via o aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Os agendamentos são abertos todas as sextas-feiras, a partir das 17h, quando são abertas as vagas para a semana seguinte.

Os cães e gatos dispõem de serviços como exames hematológicos como hemograma, função renal, ureia, creatinina, enzimas hepáticas, proteína total e urinálise. Também são ofertados exames de diagnóstico por imagem como ultrassonografia abdominal e radiografias. Não são ofertados exames de zoonoses, nem de cães nem de gatos, como a testagem para esporotricose e leishmaniose. Essas duas testagens são feitas exclusivamente no Centro de Controle de Zoonoses.