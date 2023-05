Inclusão através da arte

Tardezinha Inclusiva reúne dezenas de famílias no Centro Cultural de Mangabeira

30/04/2023 | 20:00 | 63

A 17ª edição da Tardezinha Inclusiva, evento de inclusão social para crianças, promovido pelo projeto ‘Somos Capazes – Inclusão pela Arte’ e a Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), aconteceu, com entrada gratuita, na tarde deste domingo (30). Com o tema ‘Páscoa Divertida’, o evento reuniu dezenas de famílias no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena.

A Tardezinha Inclusiva também fez referência ao mês de abril, alusivo a visibilidade do autismo. O objetivo do projeto é promover a inclusão social pela arte e cultura, acolher famílias e crianças e proporcionar um momento de aprendizagem e lazer através da diversão e do contato com outras pessoas. Durante o evento, diversas atividades, como oficinas, recreação para as crianças, brinquedos e uma série de atrações com shows, danças e apresentações, foram oferecidas. Além disso, vários profissionais estiveram presentes para oferecer serviços de saúde e beleza aos participantes.

Hosana Carneiro, da Associação Paraibana de Autismo (APA), conta que o evento já faz parte da rotina da associação, sendo esta a 17ª edição. “A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a APA, tornou possível a realização deste evento. Antes não tínhamos essa oportunidade e as famílias não se conheciam. Agora, este é um momento onde as famílias se encontram, se ajudam e trocam experiências. Este é um evento que oferece assistência social, com profissionais voluntários das áreas de saúde e educação, incluindo médicos e professores. É uma verdadeira união entre o poder público e a sociedade civil, onde todos se unem para ajudar estas famílias”, afirmou.

“Chegar aqui é sempre emocionante, porque encontramos muitos sorrisos e alegria. Este é um momento de muita paz, embora seja um evento com música e som, que às vezes pode ser difícil para autistas, mas este também é um trabalho de adaptação auditiva e social para eles, que envolve habilidades sociais, brincadeiras e formação”, destaca Hosana Carneiro.

A Tardezinha Inclusiva é um evento que já faz parte do calendário cultural da cidade de João Pessoa e tem como objetivo proporcionar um ambiente inclusivo, onde pessoas com e sem deficiência possam se divertir e aprender juntas. Para isso, são realizadas adaptações nas atividades, como a presença de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para garantir que todos possam participar.

Fazendo questão de agradecer aos organizadores do evento, Maria Bethânia Mendonça da Silva, mãe de Ana Beatriz Mendonça da Silva, uma jovem autista de 17 anos, que participa das tardezinhas inclusivas se apresentando cantando e também dançando. “Minha filha se apresentará no próximo dia 28 e eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar à Funjope, além de Nick e Hosana, que fazem uma parceria maravilhosa com as mães, que nos ajuda muito, especialmente quando precisamos sair de casa”, ressaltou.

O evento, que é voltado para crianças autistas e T21, tem o apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA) e Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), com acolhimento feito pela psicóloga Clidis Sampaio e também os serviços de beleza para as mães, como cabeleireiro, limpeza de pele e designer de sobrancelha, através da iniciativa Cuidar de quem Cuida, com Sandra Duartti.

Fabiana de Carvalho Arrais, da Estação Turma da Mônica, empresa que tem um projeto de inclusão social de crianças com deficiência, afirma que está muito contente de estar participando do encontro. “Na nossa empresa nós também temos um projeto lindo de inclusão social, por isso estamos felizes de estar participando pela primeira vez da Tardezinha Inclusiva, um evento que valoriza a inclusão social”. A Estação Turma da Mônica trouxe uma oficina de slime para proporcionar uma experiência sensorial às crianças, através das cores e cheiros.

Durante a tarde aconteceram várias oficinas como: Pintura Facial, com Letícia Bellas Artes; Massinha de Slime, com Espaço Happy; Artes Cosplay, com Projeto Imaginação; Delícia, com Cupcake Atelier Happy Candy; Tranças, Tererê e Make Artística, com Sandra Duartti, além de atrações como Brisdeon Bruno, fisioterapeuta 3D, oficina de artes com a fonoaudióloga Linzabelly Souza e oficina com a nutricionista Nutrikids Janete Diniz.

A diversão da garotada foi garantida com as presenças dos palhaços Baba Baby e Kika e também cama elástica, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis, da Cindy Festas.

A Tardezinha Inclusiva de Páscoa contou ainda com atrações como o show da Turma Tá Blz, com Nik Fernandes e Dj Jhony Fernandes, o Coelho Pernalonga e os Minions, apresentações de dança do ventre, com Sefora e Anoah e a participação especial de cantores como Grazi Vilanueva e Clevaldo Rodrigues e a cantora mirim, Estella Louise. No espaço houve também Dia da Troca Pokémon, Estação Turma da Mônica, oficina de pífanos e apresentação do projeto Passo a Passo, com quadrilha formada pelas crianças que participam do evento, em preparação para o período junino, além de Feirinha com 35 expositoras, que comercializam produtos diversos.