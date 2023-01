Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 222 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

08/01/2023 | 19:00 | 67

A semana inicia com oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho na Capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (09), 222 vagas, que abrangem mais de 40 funções diferentes. Para concorrer, os candidatos devem agendar o atendimento pelo endereço eletrônico agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br.

No destaque, a lista traz oito funções que não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho: são 100 vagas para atendente de telemarketing; dez, para eletricista; dez, para vendedor interno; nove, para eletricista de instalações; uma, para assistente de vendas; uma, para motorista de automóveis; uma, para assistente administrativo (estágio); e uma, para advogado.

“Algumas dessas funções pedem requisitos direcionados, como possuir carteira nacional de habilitação, por exemplo. Já as mais técnicas, demandam formação em cursos específicos. O importante é destacar que, por não exigirem comprovação de experiência, são grandes oportunidades para quem está em busca do primeiro emprego ou de se reposicionar no mercado”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

O detalhamento sobre todas as vagas disponíveis e dos critérios necessários para concorrer a cada uma delas pode ser conferido no Painel da Empregabilidade, no endereço agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br. No site, também é possível agendar atendimento, seja para cadastro ou atualização cadastral, bem como para serviços relacionados ao seguro desemprego.

Mais vagas – A lista traz ainda 20 oportunidades para vendedor de serviços (vendas externas); quatro, para auxiliar de cozinha; quatro, para balconista de açougue; três, para analista de cobrança; três, para camareira; duas, para atendente de lanchonete; duas, para técnico em segurança do trabalho; uma, para pintor de veículos; uma, para gerente de produção; uma, para supervisor comercial; uma, para empregada doméstica; entre outras. Há ainda uma oportunidade para auxiliar de logística exclusiva para pessoas com deficiência (PCD), sem necessidade de experiência.

Para conferir detalhes sobre todas as vagas, acesse o link.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, n° 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.