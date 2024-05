Programa Apoio Universitário encerra inscrições próxima segunda-feira

As inscrições para o programa Apoio Universitário, da Prefeitura de João Pessoa, se encerram na próxima segunda-feira (20). Gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), é voltado para alunos do Ensino Superior em vulnerabilidade social que estejam matriculados em instituições públicas ou privadas, visando fornecer apoio financeiro para que possam viabilizar sua graduação.

Uma das alunas beneficiadas é Edivânia Laurentino, estudante do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que está no último período e faz parte do programa desde o segundo período do curso. Ela destaca que o valor recebido é utilizado principalmente para garantir sua segurança alimentar, já que o curso é integral e acaba impedindo de que tenha uma renda. “Tenho uma filha de 11 anos que é autista e tudo se torna mais difícil. O Apoio Universitário tem sido de grande ajuda desde sempre e faço questão de no dia da minha colação de grau mencionar o quanto o programa foi importante para que eu conseguisse chegar ao fim do curso”, destacou.

Anualmente, a Prefeitura de João Pessoa investe cerca de R$ 2,2 milhões com recursos próprios e programa beneficia 475 alunos, e com as novas vagas chegará a quase 800 beneficiados.

Outra beneficiária do programa é Mayra da Silva, estudante de Arquivologia, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Ela ainda está no início da graduação, mas reforçou o papel primordial do Apoio Universitário para que possa dar continuidade aos estudos. “Sem o ‘Apoio’ eu não conseguiria me formar. Recebo pela Prefeitura esse auxílio, o tem me ajudado, pois coloco internet no celular para estar por dentro das informações do curso, uso para transporte, sem ele eu não teria como estudar porque estou desempregada e a renda da minha família vem do Bolsa Família. Mesmo em meio às dificuldades não deixo de dar meu melhor e estou com notas altas”, reforçou.

A mãe de Mayra, Maria de Nazaré, vê o Apoio Universitário como a oportunidade de a filha realizar um sonho. “Eu enxergo como um programa de utilidade, pois ela sempre sonhou em se formar para ajudar a família, Desde pequena sempre quis ser alguém na vida. Criei minhas filhas sozinha e sempre trabalhei muito para tentar dar o melhor para elas e sempre vi Mayra estudando. O valor do ‘Apoio’ ela usa paras coisinhas dela e também alimentação para poder estudar melhor”, contou.

Pela internet – As inscrições são exclusivamente por meio da plataforma João Pessoa na Palma da Mão, onde os interessados devem fazer o envio da documentação solicitada, como RG, CPF, comprovante de residência, número do NIS atualizado e outros. O edital completo pode ser acessado utilizando o link https://bit.ly/AUniversitario2024.

No edital deste ano são oferecidas 300 vagas, sendo 200 destinadas para alunos cujas famílias estão cadastradas no CadÚnico e são beneficiadas pelo Bolsa Família, outras 100 vagas são para selecionados que estejam inscritos no CadÚnico e a família não receba o Bolsa Família, além de 10% das vagas totais voltadas para pessoas com deficiência.

O resultado final, após recursos, será divulgado dia 08/07. Os contemplados terão entre os dias 15 e 26/07 para cadastramento junto ao Apoio Universitário e dia 07/08 acontece a palestra obrigatória para os novos beneficiários. Os estudantes que são contemplados com o Bolsa Família recebem o apoio municipal com o valor correspondente a um sexto do salário mínimo vigente. Já os que estão apenas no CadÚnico recebem o Apoio Universitário correspondente a um terço do salário mínimo vigente.