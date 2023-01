Roberto Dinamite já lotou um estádio no interior da Paraíba e marcou um hat-trick

Compartilhe















Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morreu neste domingo, aos 68 anos, ao perder a luta contra um tumor no intestino. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o ex-atacante acumulou feitos históricos ao longo de sua carreira, e alguns pitorescos. Num desses jogos, ele lotou um estádio no interior da Paraíba e, como “retribuição”, marcou um hat-trick.

O ano era 1985, e o Vasco, então liderado pelo Dinamite, saiu em especial pelo Nordeste. Um dos 15 amistosos que o Cruz-Maltino fez época foi contra o Atlético-PB, em Cajazeiras, Sertão paraibano, no dia 5 de maio daquele ano. O Vasco atropelou: 5 a 1, com três gols do seu craque principal, outro de Silvinho e outro de Mauricinho, com Castoti marcando o gol do time local.

Foi Roberto Dinamite quem abriu e fechou aquela goleada. Ele marcou aos 8 e aos 37 do primeiro tempo e também aos 42 da segunda etapa. Mas, além da goleada e dos três gols do Dinamite, o que chamou atenção foi mesmo a multidão que compareceu ao Estádio Perpetão, grande parte dela atraída pelo craque vascaíno. Não há registros oficiais do público daquela partida, mas Reudesman Lopes, conhecido historiador de Cajazeiras, esteve presente ao estádio e garantiu que se tratou de um evento marcante para a cidade.

— O Vasco estava fazendo turnê pelo Sertão do Nordeste. O jogo movimentou imensamente a cidade. A nossa região tem um grande número de torcedores do Vasco. Os ingressos foram vendidos antecipadamente em várias cidades. Houve uma superlotação no Perpetão. A cidade viveu momentos de muita alegria — recordou o historiador.

Jogadores e torcedores do Vasco posando para foto antes do jogo contra o Atlético-PB, em 1985 | Foto: Acervo pessoal / Reudesman Lopes Veja também Detran-PB anuncia patrocínio aos clubes, e futebol feminino também será contemplado

Reudesman relembrou também a preleção de Eduardo Antunes Coimbra, técnico vascaíno, antes da partida do Vasco contra o Atlético-PB.

— Não tem nem como falar. O nível do Vasco era muito alto. Eu tenho uma fala do treinador do Vasco. Ele dizia: “Olha, vamos jogar com um time amador. Eles vão jogar por 15, 20 minutos, e aí vocês vão tomar conta do jogo” — contorno.

Atrair aos estádios, dar show em campo, marcar hat-tricks… Isso tudo Roberto Dinamite podesou de fazer ao longo da sua carreira no futebol. O seu coração parou, mas os de muitos vascaínos e de amantes do futebol seguirão marcados pelos seus feitos nos gramados do Brasil e do mundo.

FICHA TÉCNICA Amistoso interestadual ATLÉTICO-PB 1 x 5 VASCO DA GAMA Data: 05/05/1985 Local: Perpetão Horário: 16h Árbitro: Rui Edvan Gols: Roberto Dinamite 8/1º, Silvinho 19/1º, Roberto Dinamite 37/1º, Mauricinho 39/1º, Castoti 25/2º e Roberto Dinamite 40/2º. ATLÉTICO-PB: Brasileirinho, França, Vanvan, Nilsinho, Jorge; Edinho (Coronel), Darlan, Beré, Castoti; Toinho (Marcelo Moraes) e Edílson. Técnico: Mozar. VASCO DA GAMA: Acácio, Mílton Mendes, Donato, Nenê, Aírton, Gilberto, Cláudio Adão (Rômulo), Cláudio José, Mauricinho; Roberto Dinamite e Silvinho. Técnico: Eduardo Antunes Coimbra.

Jogadores do Atlético-PB posando para foto antes do amistoso contra o Vasco, em 1985 | Foto: Acervo pessoal / Reudesman Lopes

atlético-pb

Atlético-PB x Vasco

dinamite

Roberto Dinamite

vasco

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Treze x São Paulo Crystal: assista, ao vivo, à estreia dos dois times no Campeonato Paraibano 2023

Jornal da Paraíba transmite o duelo entre Galo e Carcará, no Almeidão, pela primeira rodada do estadual.

Esportes

Detran-PB anuncia patrocínio aos clubes, e futebol feminino também será contemplado

Documento foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado. Patrocínio envolve as equipes que estão na elite do estadual e também das que vão disputar os campeonatos nacionais.

Esportes

Queimadense 0 x 1 Campinense: assista aos melhores momentos do jogo do Campeonato Paraibano

Reveja o gol marcado por Felipe Araújo, os demais lances importantes da estreia da Raposa e do Carcará no Campeonato Paraibano, além de entrevistas com personagens do jogo

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter