ONDE ASSISTIR Belarus x Suíça ao vivo Eurocopa 2023 HOJE (25/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Belarus x Suíça acontece hoje, HOJE (25/03) às 14 hs . As eliminatórias da Eurocopa 2023 seguem empolgando o amante por futebol. Para quem não sabe, a competição foi pausada por conta da pandemia, mas os jogos voltam a ser realizados, cada grupo em sua fase de repescagem. Em especial, a partida DA EUROCOPA 2020, acontece nesta DATA. Os jogos acontecem em sedes específicas.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

11:00 Escócia 2 x 0 Chipre Rodada 1 14:00 Armênia 0 x 3 Turquia Rodada 1 14:00 Belarus 1 x 2 Suíça Rodada 1 14:00 Israel 2 x 0Kosovo Rodada 1 16:45 Espanha 3 x 1 Noruega Rodada 1 16:45 Croácia 2 x 1 País de Gales Rodada 1 16:45 Andorra 0 x 3 Romênia Rodada 1

ESCALAÇÕES

Belarus Plotnikov; Volkov, Polyakov, Yuzepchuk, Khadarkevich, Malkevich; Bocherov, Yablonsky, Ebong, Klimovich; Khvashchynski

Switzerland Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Zakaria, Sow; Okafor, Embolo

Onde assistir Belarus x Suíça ao vivo e online nesta HOJE (25/03) às 14 hs

Portanto, a Eurocopa tem transmissão pelos CANAIS GLOBO, SPORTV e GLOBO AO VIVO. A coluna apurou e a Globo confirmou que irá transmitir cinco jogos em televisão aberta. O primeiro deles será o confronto entre Inglaterra e Croácia, no dia 13 de junho, diretamente de Wembley, com narração de Galvão Bueno. Já o SporTV transmitirá todos os 51 jogos da competição, sendo 39 deles com total exclusividade.

Eurocopa 2023

A EUROCOPA 2023 é uma competição de futebol na qual se definirão as 24 seleções que irão disputar a EUROCOPA de 2020. Nenhuma equipe vai se qualificar de forma direta, nem mesmo a equipe que vai sediar a disputa. A competição foi adiada de 2020, por conta da pandemia e teve sua etapa de classificação como abaixo.

Mas, no total, serão 55 equipes disputando as 24 vagas. A novidade é a seleção do Kosovo, que vai disputar pela primeira vez a competição. Com informações de F7News

Contudo, por conta da Pandemia de COVID-19, a UEFA postergou a realização do torneio para o verão de 2021, mantendo-se assim o nome UEFA Euro 2020. Entretanto, a UEFA também não alterou, a princípio, as doze cidades sedes. A atual campeã da Competição é Portugal.

Assim, todas as cidades irão receber três partidas da fase de grupos, mais uma partida eliminatória; a exceção será Londres, que receberá também as finais.

Fase de grupos, oitavas de final, meias finais e final: Londres (Inglaterra)

Londres (Inglaterra) Grupos e quartas de final: Munique (Alemanha), Baku (Azerbaijão), São Petersburgo (Rússia), Roma (Itália)

Munique (Alemanha), Baku (Azerbaijão), São Petersburgo (Rússia), Roma (Itália) Inicio e oitavas de final: Copenhagen (Dinamarca), Bucareste (Roménia), Amesterdã (Países Baixos), Dublin (Irlanda), Bilbao (Espanha), Budapeste (Hungria), Glasgow (Escócia)

Entretanto, Portugal Campeão em 2019.

Confira os cruzamentos das oitavas de final (horário de Brasília):

26/06 (sábado), 13h – País de Gales x Dinamarca , em Amsterdã

, em Amsterdã 26/06 (sábado), 16h – Itália x Áustria , em Londres

, em Londres 27/06 (domingo), 13h – Holanda x República Tcheca , em Budapeste

, em Budapeste 27/06 (domingo), 16h – Bélgica x Portugal , em Sevilha

, em Sevilha 28/06 (segunda-feira), 13h – Croácia x Espanha , em Copenhague

, em Copenhague 28/06 (segunda-feira), 16h – França x Suíça , em Bucareste

, em Bucareste 29/06 (terça-feira), 13h – Inglaterra x Alemanha , em Londres

, em Londres 29/06 (terça-feira), 16h – Suécia x Ucrânia, em Glasgow

O chaveamento até a decisão ficou assim:

Quartas de final

02/07 (sexta-feira), 13h, em São Petersburgo França/Suíça x Croácia/Espanha

02/07 (sexta-feira), 16h, em Munique Itália/Áustria x Bélgica/Portugal

03/07 (sábado), 13h, em Baku Holanda/República Tcheca x País de Gales/Dinamarca

03/07 (sábado), 16h, em Roma Suécia/Ucrânia x Inglaterra/Alemanha

Semifinais (ambas em Wembley)

06/07 (terça-feira), 16h FRA/SUI/CRO/ESP x ITA/AUT/BEL/POR

07/07 (quarta-feira), 16h HOL/RCH/GAL/DIN x SUE/UCR/ING/ALE

Final em Wembley, dia 11 de julho, domingo, às 16h

