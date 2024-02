MICHEL É O NOVO ANJO, VEJA QUEM FOI PARA O MONSTRO

Por MRNews



Michel Nogueira Conquista a Prova do Anjo e Define Novos Rumos no BBB 24

No último sábado, dia 10, o participante Michel Nogueira surpreendeu seus colegas e espectadores ao conquistar a cobiçada Prova do Anjo no Big Brother Brasil 24. O professor não apenas garantiu sua própria segurança no jogo, escapando do temido paredão desta semana, mas também ganhou o poder de imunizar mais um participante, moldando assim os rumos da competição.

🚨MATTEUS E ANNY SÃO OS MONSTROS DA SEMANA #BBB24 pic.twitter.com/2T4qP7LuHQ — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 10, 2024

A dinâmica da prova envolveu escolher companheiros para desfrutar do almoço do anjo, assim como designar participantes para o castigo do monstro. Michel selecionou Giovanna, Raquele e Isabelle para compartilharem esse momento especial com ele, demonstrando sua estratégia de criar laços no jogo. Por outro lado, optou por colocar Matteus e Deniziane no castigo do monstro, o que certamente provocará algumas tensões na casa.

É importante ressaltar que a seleção dos participantes e colaboradores da prova foi feita através de um sorteio, resultando em algumas exclusões automáticas e surpresas inesperadas. Giovanna Lima, por exemplo, foi descartada devido a uma lesão no pé, enquanto o líder Lucas Henrique não participou da dinâmica, mantendo sua posição privilegiada.

Além disso, outros participantes como Pitel, Isabelle, Matteus e Rodriguinho também foram impedidos de participar após tirarem um X no sorteio, evidenciando a imprevisibilidade e equidade do jogo.

Após sua vitória na prova, Michel Nogueira mostrou sua estratégia ao colocar Anny e Matheus no castigo do monstro, escolhendo uma temática de serpentes para desafiar seus colegas.

Com isso, Michel não só consolidou sua posição no jogo, garantindo sua proteção e estabelecendo alianças estratégicas, mas também influenciou diretamente o destino de seus adversários. Sua vitória na Prova do Anjo certamente impactará as dinâmicas e alianças dentro da casa, tornando-o uma peça chave para acompanhar no desenrolar do BBB 24.