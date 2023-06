Segurança do paciente

Hospital Municipal Santa Isabel promove minicurso e ação sobre prevenção de quedas e lesão

01/06/2023 | 21:00 | 92

Estudos revelam que os idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Na maioria dos casos, a queda provoca declínio na saúde do idoso, podendo levar a perda significativa na independência e funcionalidade do indivíduo. Esses casos podem ser reduzidos ao serem tomados alguns cuidados importantes, em casa, na rua e nas internações hospitalares. E foi com esse objetivo que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta quinta-feira (1º), uma ação sobre prevenção de quedas e lesão por pressão (LPP).

Durante a manhã foram repassadas aos pacientes e acompanhantes orientações e dicas de segurança e os cuidados necessários para evitar quedas e lesão por pressão e o que fazer diante de casos concretos. Na ocasião, as fisioterapeutas Maria Nelúsia de Souza, Ana Carla Alcântara e Morgana Araújo de Souza apresentaram uma cartilha educativa com as orientações e cuidados envolvendo o tema.

A cartilha foi elaborada pelo Serviço de Fisioterapia do Hospital Santa Isabel, coordenado pela fisioterapeuta Maria Nelúsia. “Trabalhamos multiprofissionalmente a meta 6 do Núcleo de Segurança do Paciente, que visa a prevenção de quedas e lesão por pressão. A cartilha foi focada para a prevenção de quedas e cuidado ao acometimento de LPP, com destaque no cuidado multiprofissional e do paciente. Foram citados dicas e cuidados para evitar quedas e LPP”, explicou.

Minicurso – No período da tarde, o Núcleo de Segurança do Paciente, juntamente com a Comissão de Pele e a equipe multiprofissional do HMSI, realizaram um minicurso teórico-prático, de 4 horas, direcionado aos profissionais como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais e educadores físicos.

“À tarde, a gente apresentou a cartilha com todos os profissionais da equipe multiprofissional, reforçando os cuidados relativos à prevenção de quedas e lesão por pressão”, disse a nutricionista Danielly de Moraes Santos Chiapetta, que coordena o NSP, responsável pela organização do evento.

A ação também contou com o apoio da Gerência de Enfermagem, coordenada pela enfermeira Leide Carvalho. “Fizemos essa ação, com a apresentação e distribuição da cartilha, para que os pacientes e acompanhantes entendam a importância dos cuidados para prevenir lesões e quedas”, disse.

Seis metas – Objetivando oferecer melhor assistência em um ambiente cada vez mais seguro para pacientes e profissionais de saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel trabalha diariamente com as seis metas de segurança do paciente preconizadas mundialmente. São elas: identificação do paciente; comunicação efetiva; cirurgia segura; medicação segura; higienização das mãos e prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS); e prevenção de quedas e de lesão por pressão (LPP).