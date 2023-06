São João Multicultural

Festival Estadual de Quadrilhas tem shows de ‘Lukete e Juzé’ e ‘Os Gonzagas’

10/06/2023 | 19:00 | 228

Quem está acompanhando o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, vai poder conferir, a partir da próxima segunda-feira (12), o XX Concurso Paraíba Junino 2023, que acontece pela primeira vez na Arena Almeidão, dentro do São João Multicultural. E para esquentar o clima junino, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e Liga das Quadrilhas Juninas, vai trazer shows dos artistas da terra, a dupla Juzé e Lukete e Os Gonzagas.

“Reafirmamos o nosso contentamento, que é duplo. Primeiro, por estarmos realizando o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, e também por conseguirmos incluir na nossa programação de shows Os Gonzagas, Juzé, Lukete, que são maravilhosos. Já fizemos muita coisa com Os Gonzagas e é sempre muito bom poder estar junto de novo com eles”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acredita que os músicos vão fazer uma festa muito linda, que vai agregar um valor significativo para os shows do Festival. “Agora é aguardar o momento do show desses três fenômenos da cultura paraibana. Os Gonzagas têm uma história belíssima e sempre que eles se apresentam é sucesso garantido”, assegura.

Marcus acrescenta que foi muito feliz a iniciativa do prefeito Cícero Lucena de estimular e acolher essa apresentação de Juzé, Lukete e Os Gonzagas na programação.

Os Gonzagas – Dono da voz e da sanfona d’Os Gonzagas, Yuri Gonzaga afirma que, na sexta-feira (16), o público pode esperar descontração e muita alegria no palco. “Para nós, é uma dádiva poder nos encontrar dessa maneira”, diz. Ele conta que Juzé já é da banda e traz toda essa vivência junto com Lukete, de ter rodado o Brasil e conquistado muita gente. Os músicos são amigos de longa data.

“Continuamos assim e trazemos isso para o nosso show, para nossa música que é um passeio também pela música nordestina dentro das suas várias vertentes e celebrando o mês de junho. É isso que temos para mostrar, muita alegria e gratidão a todo mundo que nos acolhe e nos abraça nesse momento”, pontua.

O músico diz que a apresentação foi especialmente preparada para esse mês juntando o que Os Gonzagas têm de forró, de música autoral. Juzé e Lukete lançaram um EP e também trazem suas músicas e influências com poesias que é uma característica deles.

Yuri lembra que ano passado Os Gonzagas estiveram no Festival de Quadrilhas, acompanhando as apresentações. “É sempre um grande espetáculo, as torcidas, ver como os quadrilheiros vestem a camisa, se preparam. É muito bonito de ver”.

Ele ressalta que a banda está muito feliz, seguindo com a agenda de junho, mostrando o projeto por onde passa. “Poder fazer isso em casa, em João Pessoa, é uma alegria dobrada. Todos nós da banda estaremos de coração naquele palco. Além de gostarmos do que fazemos e estarmos felizes por isso, fazer esse show em João Pessoa não tem preço”, comemora.

Juzé e Lukete – Lukete diz que o público pode esperar muita alegria e energia dos Gonzagas, de Juzé, de Lukete, de Maria Kamyla, de Yuri. “É uma viagem pelo gênero musical que é o forró, trazendo um ancestral, mas também uma modernidade, muita conversa, interação com o público, poesia. A gente lá, dando pinote em cima do palco. Em casa, em João Pessoa, tudo fica mais bonito, tudo fica melhor. Muita conexão. Vai ser uma confraternização linda”, afirma o artista.

Ele diz que a expectativa é de muitos encontros e de ver as pessoas que conhecem e que gostam, as amizades, de encontrar um sorriso no rosto do pessoense, dançando e cantando juntos. “É a expectativa de confraternização, de um dia lindo dentro de casa”, comenta.

Juzé acrescenta que o repertório é um passeio pelo Nordeste de várias gerações. “Dessa forma, trazemos junho para dentro do show e compartilhamos a alegria desse mês que é do Nordeste, do nordestino dentro de um show especial, feito para as pessoas sorrirem, se emocionarem, dançarem, cantarem, brincarem”, destaca.

Ansioso por estar em João Pessoa, ele acrescenta que a expectativa de participar do São João da cidade onde a dupla nasceu é gigante. “É um privilégio muito grande, como artista, tocar na festa da sua cidade, na festa feita para o seu povo. Isso é um presente e nós temos muita gratidão ao destino por estar participando do São João num momento tão bonito da nossa carreira, da nossa trajetória”, ressalta.

Ele observa a importância de participar de uma festa tão tradicional no Nordeste e, especialmente, em João Pessoa. “Isso dá muita alegria porque vamos tocar para os nossos, para as pessoas próximas. Quem ainda não pode nos ver no palco, estará lá com certeza. Isso, para nós, soma demais na instiga de fazer esse show”, emenda.

Etapa estadual – O XX Concurso Paraíba Junino 2023 começa nesta segunda-feira (12) e segue até a sexta (16). De 12 a 14, serão oito juninas a cada noite. Já no dia 15, sete quadrilhas se apresentam. No dia 16, acontece o Festival Estadual das Estrelas Juninas, incluindo a Rainha, Rainha da Diversidade, Casal de Noivos e Casal Junino.

Na programação de shows, tem Vaqueiro Milcemar, na segunda-feira (12); Ranniery Gomes, na terça-feira (13); Kelly Silva, na quarta-feira (14), e Douglas Patrício, na quinta-feira (15). Para encerrar o Concurso Paraíba Junino, tem show de Alberto Bakana, Os Gonzagas, além de Juzé e Lukete.

O evento é realizado pela Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune), com apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB) e Governo da Paraíba.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.