Procon-JP realiza pesquisa de preços para passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais

O Procon-JP realizou pesquisa de preços para viagens de ônibus intermunicipais e interestaduais para auxiliar o consumidor que pretende viajar neste feriadão de Páscoa que ocorre no próximo final de semana. O levantamento traz destinos de 27 municípios dentro da Paraíba com preços de cinco empresas e de 14 cidades com itinerário fora do Estado com valores de sete empresas. Clique aqui e confira a tabela de preços.

Os preços das viagens consideram se o ônibus oferece ar-condicionado e seguro de vida, com este último sendo opcional em qualquer tipo e ônibus. Um dos destinos mais procurados dentro da Paraíba, feriado ou não, Campina Grande disponibiliza diariamente duas opções de viagem: na Real Bus c/ar, R$ 44,24; e na empresa Nacional c/ar, R$ 30,30.

A pesquisa registra, ainda, outros destinos paraibanos como Guarabira, R$ 33,30 c/ar e R$ 32,80 s/ar (Viação Rio Tinto) e R$ 27,10 s/ar (São José); Bananeiras, 47,90 c/ar e R$ 44,90 s/ar (Viação Rio Tinto) e R$ 38,90 s/ar (São José); Cajazeiras, R$ 159,50 c/ar (Guanabara); e Patos; R$ 103,00 c/ar (Guanabara).

Interestaduais – Para as passagens interestaduais, o Procon-JP mostra exemplos de alguns dos destinos mais procurados: Recife, R$ 30,00 executivo c/ar (Catedral); R$ 55,00 executivo c/ar (Total); R$ 55,00 executivo c/ar (Progresso); R$ 46,56 executivo c/ar (Expresso São Luiz). Natal, outra Capital bastante procurada, está com preços de R$ 52,90 no executivo c/ar (São Luiz) e R$ 57,30 executivo c/ar (Progresso).

Mais Nordeste – O levantamento traz preços de outras Capitais nordestinas como Fortaleza, R$ 135,00 executivo c/ar (Guanabara) e R$ 230,00 executivo c/ar (Catedral); e Salvador, R$ 180,00 executivo c/ar (Catedral), R$ 147,30 leito c/ar (Progresso) e R$ 152,10 executivo c/ar (São Luiz).

Sudeste – Para a região Sudeste do Brasil, São Paulo está comercializando passagens a R$ 538,13 executivo c/ar (Guanabara) e R$ 538,00 executivo c/ar (Catedral); e Rio de Janeiro, com preços de R$ 660,20 executivo c/ar (Guanabara) e R$ 431,00 executivo com ar (Gontijo).

As empresas – A pesquisa foi realizada em 12 estabelecimentos: Intermunicipais (Real Bus, Viação Rio Tinto, Nacional, Guanabara e São José); Interestaduais (Guanabara, Gontijo, Catedral, Total, Progresso, Expresso São Luiz e Itapemirim).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br