laudos oficiais indicaram a ausência de violência na vítima, Lívia Gabriele, e o não uso de drogas ou álcool

No último domingo (24), o programa Fantástico apresentou novos desdobramentos no caso de Livia Gabriele, a jovem que faleceu após manter relações sexuais com Dimas Cândido de Oliveira Filho, ex-jogador do sub-20 do Corinthians.

Laudos oficiais indicaram a ausência de violência e o não uso de drogas ou álcool por parte dos envolvidos. Além disso, imagens de câmeras de segurança contribuíram para esclarecer os eventos daquele dia.

Perícias não encontraram substâncias tóxicas no sangue de Livia, tampouco esperma em seu corpo, corroborando o uso de preservativo. Também não foram observadas fraturas ou sinais letais de violência.

Embora não haja registros do que ocorreu dentro do apartamento, o jogador relatou à polícia que a relação sexual ocorreu com o uso de preservativo, seguida de descanso e conversa, antes de uma segunda relação. Subitamente, Livia parou de responder, e ele percebeu que ela desmaiara, então chamou o serviço de emergência.

O que causou a morte de Lívia?

Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, estava no apartamento de Dimas quando foi levada ao pronto-socorro do Tatuapé pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado pelo jogador.

Especialistas consultados pelo Fantástico explicaram que a causa da morte foi uma hemorragia aguda decorrente de uma lesão que se estendeu por cinco centímetros. A lesão foi atribuída a um objeto contundente, possivelmente o pênis, durante a relação sexual.

O atendimento do Samu também foi analisado, com a médica relatando as dificuldades enfrentadas para chegar ao apartamento e os procedimentos realizados no local. O tempo decorrido até a chegada de Livia ao hospital também foi mencionado.

De acordo com o registro policial, Dimas afirmou, ainda, que nunca havia se encontrado com Livia, mas que, como iria entrar de férias e viajar para João Pessoa, onde reside sua família, resolveram marcar o encontro.

No hospital, o pai da garota contou que a filha se encontraria com uma amiga para assistir ao jogo do Corinthians e São Paulo.

O que dizem as partes envolvidas

Ao Fantástico, a defesa de Dimas enfatizou que os laudos indicam consentimento e a ausência de violência. Criticaram a demora no atendimento do Samu e informaram que o jogador retornou ao clube onde iniciou sua carreira.

Já a prefeitura de São Paulo respondeu às críticas, destacando que a ambulância chegou rapidamente ao local e que os procedimentos médicos foram realizados dentro do protocolo.

A família de Livia preferiu não conceder entrevistas, aguardando o desfecho das investigações.

Dimas, jogador do Corinthians, é paraibano

Dimas Cândido de Oliveira Filho tem 18 anos e é natural de João Pessoa. O meia integra o Sub-20 do Corinthians desde abril de 2023, quando foi contratado por empréstimo junto ao Coimbra.

Em nota oficial, o Corinthians informou que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades”.