Melhorias

Sedurb realiza ações de manutenção e zeladoria no Mercado do Peixe e praças da Capital

07/03/2023 | 18:00 | 26

Dando continuidade ao cronograma de manutenção e zeladoria, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) realiza, ao longo da semana, intervenções no Mercado do Peixe, em Tambaú, e em mais cinco praças públicas da cidade.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, os serviços consistem na execução de reparos técnicos e estruturais, troca e conserto de equipamentos, pintura e outras melhorias.

O secretário explicou que a iniciativa visa garantir a preservação do patrimônio público e ampliar a vida útil dos equipamentos instalados nesses espaços. “Iniciamos mais um mês de muito trabalho para manter nossa cidade sempre bem cuidada e aprazível tanto para os que aqui residem como também para aqueles que nos visitam”, destacou.

Além do Mercado do Peixe, também recebem os serviços as Praças da Mangueira (Alto do Mateus); 4 amigos (Alto do Mateus); Antônio Mariz (Alto do Mateus); Vanda Braga (Bessa) e Antenor Navarro (Centro).

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected] Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.