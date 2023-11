Venda de carro usado por Padre Egídio paga uma única prestação de empréstimos de R$ 13 milhões

A venda do carro S10 COUNTRY 2020/2021, que era usado pelo Padre Egídio no Hospital Padre Zé não, não deve pagar uma única prestação de empréstimos de R$ 13 milhões feitos pelo religioso, ex-diretor da unidade.

Em entrevista recente, o atual diretor Padre George afirmou que todo mês a unidade tem debitado na conta mais de R$ 250 mil dos empréstimos feitos pela direção anterior.

Como veículo custa, em média, no mercado, R$ 220 mil, a venda para arrecadar fundos, deve fazer pouco efeito diante do ‘rombo’ nas contas.

Padre Egídio Carvalho é investigado de desviar recursos da unidade de saúde para constituir patrimônio considerados de luxo, com imóveis à beira mar, mobiliado com o que há de melhor.

As propostas de compra precisam ser apresentadas no dia 10 de novembro, às 10:00h, através de em envelopes fechados. De acordo com edital, a sessão pública será realizada na capela do Hospital Padre Zé.

Os interessados poderão realizar vistoria no veículo, entre hoje e quinta, entre 09:00h e 11:00h, no pátio da unidade.

Rombo

O Conversa Política apurou que, nos últimos cinco anos, a entidade filantrópica recebeu mais de R$ 290 milhões de convênios firmados com o governo federal, estadual e o município de João Pessoa.

Leia também:

– OPINIÃO: caso Padre Zé escancara necessidade de mais transparência de entidades filantrópicas

– Caso Padre Zé: nove imóveis alvos da ‘Indignus’ foram citados em denúncia anônima feita ao

– MPPB VÍDEO: veja como é a granja, no Conde, alvo da operação que investiga desvios no Hospital Padre Zé

– Operação Indignus: imóveis de luxo no Bessa e Cabo Branco podem ter sido comprados com dinheiro do Hospital Padre Zé