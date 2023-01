Assistência social

Prefeitura disponibiliza diversos serviços à população nos CRCs e Cras

15/01/2023 | 08:00 | 113

A população de João Pessoa conta com espaços com atendimento especializado na Capital, instalados em diversos pontos estratégicos para melhor atender aos cidadãos. Nos Centros de Referência da Cidadania (CRCs), administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ligados à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania, como programas, ações e projetos socioeducativos e de proteção social.

Os CRCs realizam ações socioeducativas e artístico-culturais voltadas à inserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade. A atividade tem a finalidade de orientar, informar, além de formar e qualificar os usuários. Os profissionais do CRCs também fazem a ponte com outros serviços e programas sociais existentes na rede de atendimento municipal, como nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

Os CRCs também funcionam como espaços para desenvolvimento de projetos, ações e programas sociais, desenvolvidos nos seguintes eixos: Mobilização Comunitária e Participação Cidadã; Serviços de Atendimento; Formação Cidadã e Artes e Cultura.

Nos diversos centros, a população conta com palestras; apoio jurídico, cursos de qualificação profissional; oficinas temáticas e de capacitação e organização de grupos de artesãs; mostras de artes produzidas pelas comunidades, além de serviços como retirada de Carteiras de Trabalho em parceria com a DRT; inserção no CadÚnico; espaço de realização dos programas sociais como Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Programa de Auxílio a Projetos Institucionais (PAPI), entre outros.

Para ter acesso ao endereço e contato dos Centros de Referência da Cidadania, clique neste link.

Cras – Já os Centros de Referência de Assistência Social têm como objetivo desenvolver ações e serviços voltados para a proteção social básica de maneira contínua para famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa condição do usuário pode ser decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

As ações dos profissionais dos Cras são dirigidas para alcançar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos usuários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação da capacidade de proteção social e de prevenção de situações de risco no território de abrangência das unidades.

Para ter acesso ao endereço e contato dos Centros de Referência de Assistência Social, clique neste link.