Botafogo-PB 2 x 2 Campinense: assista aos melhores momentos

No primeiro clássico da temporada, Botafogo-PB e Campinense empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo, no Estádio Amigão. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paraibano Betino. O jogo teve muitos erros, mas também muitos gols.

Assista aos melhores momentos:

