Secretaria de Campina Grande participa de evento de Smart Cities, em São Paulo | Prefeitura de Campina Grande – PB

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e Secretária Interina de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Laryssa Almeida, participará do evento Connected Smart Cities que acontece entre os dias 4 e 6 de outubro, na cidade de São Paulo. Na ocasião, Laryssa também fará uma palestra sobre a aceleração da transformação digital das cidades com apoio do ecossistema GovTech.

A secretária aproveitará a oportunidade para apresentar um case da atual gestão de Campina Grande, que envolve a parceria GovTech. O exemplo será o programa “Impulse Campina Powered By Inovativa”, que selecionou, no mês de setembro, 20 ideias de startups paraibanas, para participar de um modelo inovador de aceleração. O Impulse acontece de forma pioneira na cidade e tem como objetivo no final da capacitação, apresentar as ideias à prováveis investidores.

O Connected Smart Cities é considerado o maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil. Realizado desde 2015, o CSCM tem um formato de múltiplos palcos e promove a integração entre conteúdo de alta qualidade, promoção de negócios e networking de impacto.

O evento, ainda, contará com a presença de mais de 300 palestrantes, 50 expositores, três mil participantes presencialmente e 12 áreas de conteúdos.

“É uma honra poder participar de um evento como esse e levar o nome de Campina Grande, cada vez mais, ao cenário tech nacional. Somos uma cidade super antenada em tecnologia e inovação e que cada vez mais busca evidenciar como essa área gera benefícios para a população”, afirmou a secretária Laryssa Almeida.

O evento também será realizado de forma on-line e pra acompanhar o interessados podem acessar através do link https://evento.connectedsmartcities.com.br/eventos-online/.

Codecom