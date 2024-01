as melhores opções de turismo na água em João Pessoa

João Pessoa tem muitas opções para o turista que quer se aventurar no mar. Entre as opções para quem quer conhecer a cidade, estão os esportes aquáticos, dentro do chamado Turismo de Aventura.

O Jornal da Paraíba trouxe os principais destinos turísticos para quem curte atividades esportivas dentro da água.

Principais destinos de turismo dos esportes aquáticos em João Pessoa

Mergulho

Segundo o guia de turismo Michael Oliveira, os principais passeios procurados pelos que visitam João Pessoa são nas piscinas naturais de Picãozinho e do Seixas.

“Isso se deve principalmente pela diversidade em espécies marinhas, como polvos, lagostas e caraúna, aquele peixe azul, preto e amarelo, mesma espécie da Dory, de ‘Procurando Nemo’, que são vistos, fotografados e filmados por quem faz o mergulho”, explica.

Os mergulhos podem ser feitos de forma livre ou profissional, com cilindro. No caso do mergulho profissional, é possível contratar o serviço a bordo dos catamarãs que fazem o passeio das piscinas naturais.

Outra opção de mergulho é nos naufrágios. Na capital paraibana, existem três embarcações naufragadas que podem ser visitadas por mergulhadores. Os navios afundados no século passado, conhecidos como Alice, Alvarenga e Queimado, são atualmente habitados por corais e outras espécies marinhas, além de guardar fragmentos da história.

Caiaque e stand-up paddle

Também conforme Michael Oliveira, os esportes aquáticos mais procurados pelos turistas são os de tração humana, a exemplo do caiaque e stand up paddle, mais comuns em praias com menos ondas, como o Bessa.

“Em algumas épocas do ano, também é comum acontecer competições e trajetos saindo da praia do Seixas e da praia de Ponta de Campina e Camboinha, em Cabedelo”, explica.

Ainda conforme o guia, também é possível fazer surf, windsurf, kitesurf, passeios de moto aquática, nado e barco a vela em toda a orla da capital.

Surf, windsurf, kitsurf e passeios aquáticos

Como explica Michael Oliveira, existe uma forte concentração de esportes como surf, windsurf, kitesurf em locais específicos na orla paraibana, sendo que há alguns grupos de instrutores e alunos que fazem periodicamente trilhas de caiaque, com saída da praia do Seixas fazendo um trajeto que passa nas piscinas naturais do Seixas e piscinas naturais de Picãozinho.

Em Manaíra, há a atividade de instrução de kitesurf e windsurf, na praia do Bessa há uma região chamada de “Caribessa”, onde também há atividades com passeios de caiaque, já em Cabedelo, na praia de Intermares, existem escolas de surf com aulas práticas.

Na praia de Ponta de Campina tem aluguel tripulado de moto aquática, como também uma forte concentração em atividades náuticas, enaltecendo a prática de esportes como o kitesurf, windsurf, barcos a vela e eventualmente trilhas de caiaque, com destaque para a travessia até Areia Vermelha.

Passeio de Barco

Apesar de não ser necessariamente um esporte aquático, os passeios de barco entram na lista como um dos mais tradicionais no turismo de aventura em João Pessoa. O passeio de barco a bordo de um catamarã, com destino às piscinas naturais de Picãozinho, um aglomerado de corais com uma rica fauna marinha que fica a apenas 1,5 km da costa da praia de Tambaú. De acordo com o guia de turismo Michael Oliveira, o trajeto até Picãozinho leva no máximo 15 minutos, e os barcos ficam no local por cerca de 2 horas e meia.

“Outro destino dos catamarãs também é as piscinas naturais do Seixas, um conjunto de 14 piscinas naturais cujo passeio acontece em período de maré baixa. Os catamarãs também saem de Tambaú, com uma viagem de 30 minutos até as piscinas, ou da praia de Seixas, com 15 minutos de viagem”, explica.

O guia também conta que, mais recentemente, tem sido explorado turisticamente as piscinas naturais da Penha, que são próximas das do Seixas, porém com águas filtradas pelos corais e mais transparentes. “Os catamarãs saem da praia da Penha e chegam às piscinas em 15 minutos”, relata.

Também é possível fazer um passeio de barco até Areia Vermelha, um banco de areia que foi elevado à categoria de Parque Estadual na cidade vizinha de Cabedelo. O nome do banco se deve à coloração avermelhada da areia, ocasionada pelos sedimentos de corais presentes na região.

“Por ser um banco de areia alto, o tempo de visitação tem duração de até quatro horas, dependendo da embarcação escolhida para o trajeto. Para lá, é possível ir de catamarã, lancha, moto aquática e até mesmo caiaques, que saem das praias de Camboinha, Poço e Ponta de Campina, em Cabedelo, na Grande João Pessoa”, explica o guia.

Ainda na Grande João Pessoa, em Cabedelo, é possível fazer um passeio de barco para assistir ao pôr do sol no estuário do Rio Paraíba, na Praia do Jacaré.

O passeio sai às 16h e, no local, é possível acompanhar o espetáculo da natureza na companhia do saxofonista Jurandy do Sax, que toca o famoso Bolero de Ravel para os turistas, enquanto o sol se põe.