JP Espectros realizará seletiva para escolher atletas que vão compor o elenco 2024

O João Pessoa Espectros, maior referência do futebol americano na Paraíba, realizará nos dias 17 e 18 de fevereiro, o tryout para a temporada 2024. O termos se refere a uma seletiva para captar novas peças para o elenco, visando as competições que serão disputadas neste ano.

A seletiva do Espectros está aberta para pessoas maiores de 18 anos, que podem se inscrever por meio de uma plataforma on-line. As inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro, e as etapas serão realizadas, como de costume, na Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, em João Pessoa.

Neste sábado (27), o Espectros realizará um treino aberto e gratuito na Praia de Cabo Branco, também na capital paraibana, para todas as pessoas interessadas em participar do tryout.

Mais informações sobre as inscrições podem ser consultadas clicando aqui

Temporada 2023 do João Pessoa Espectros

No ano passado, a temporada do Espectros não foi dentro do que estava nos planos da equipe. O Fantasma precisou participar do wild card da Conferência Nordeste da Liga BFA, já que não conseguiu a classificação direta para as semifinais. Na preliminar, o adversário do time pessoense foi o Carrancas FA.

Mas foi ainda nas semifinais que o Espectros deu adeus à temporada 2023. Enfrentando o Recife Mariners, que protagoniza o maior clássico nordestino do futebol americano ao lado do Fantasma, a equipe paraibana foi superada e não avançou à grande final da conferência, ficando de fora da disputa nacional.

