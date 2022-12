Botafogo-PB aparece no top-40 do futebol feminino no Brasil

Compartilhe















O Botafogo-PB apareceu na 33ª colocação no Ranking Nacional de Futebol Feminino 2023, divulgado nesta semana pela CBF. As Belas subiram quatro posições em relação ao ano passado, e aparecem na frente como Náutico, Criciúma, Portuguesa e Coritiba. Outros dois times paraibanos também apareceram no ranking, que leva em consideração os resultados dos últimos cinco anos: VF4 (66º) e Auto Esporte (67º).

Para a técnica Gleide Costa, permanecer no top-40 fazia parte do objetivo do Botafogo-PB. Isso só foi possível com a permanência na Série A-2 do Brasileiro Feminino, quando disputou a permanência com o Vasco – o time carioca acabou sendo rebaixado para a terceira divisão nacional.

“Ganhamos quatro posições e isso é muito importante para os nossos projetos futuros. Queremos construir um Botafogo-PB mais forte em 2023, com um time não para brigar contra o rebaixamento, e sim para chegar à primeira divisão, que é o nosso grande objetivo”, disse Gleide.

No ranking divulgado pela CBF, o Corinthians segue na liderança. Em 2022, o Timão garantiu o título inédito da Supercopa do Brasil e ampliou a hegemonia no Brasileirão Feminino com a conquista do quarto troféu. Na vice-liderança, aparece novamente a Ferroviária com 8.848 pontos. Além da equipe de Araraquara completam top 5, o Internacional (8.460) em 3º, Avaí/Kindermann (8.336) em 4º, e Flamengo (8.120) em 5º.

Outro destaque fica por conta do atual campeão da Libertadores Feminina, o Palmeiras, que ganhou quatro posições na tabela e, agora, figura na 7º posição com 7.840 pontos. Ao todo, 101 times estão no ranking.

TOP-10 + PARAIBANOS

Confira os dez primeiros colocados do ranking, além dos três paraibanos (entre parênteses, a pontuação de cada um deles)

1 – Corinthians (11.680) 2 – Ferroviária (8.848) 3 – Internacional (8.460) 4 – Avaí/Kindermann (8.336) 5 – Flamengo (8.120) 6 – Santos (8.088) 7 – Palmeiras (7.840) 8 – São Paulo (7.608) 9 – São José (7.512) 10 – Grêmio (7.192) 33- Botafogo-PB (2.92o) 66- VF4 (690) 67- Auto Esporte (684)

