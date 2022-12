ONDE ASSISTIR Holanda x Argentina AO VIVO PALPITES E ESCALAÇÕES COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (09/12) – BOLA ROLANDO

A partida Holanda x Argentina, acontece hoje, HOJE (09/12) às 16 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pelas Quartas de final da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

PALPITE Holanda x Argentina

Holanda x Argentina – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES Holanda x Argentina

A Argentina é minimamente favorita nas casas de apostas, aliás, é também é a segunda favorita para vencer a Copa do Mundo da Fifa de 2022, atrás apenas do Brasil e com mesma cotação que França. Entretanto, este será um jogo muito apertado e cabe lembrar que a Holanda é sempre uma vilã em copas do mundo. O time Europeu tem mostrado um grande futebol. A situação é muito clara, a Argentina e Holanda estão com campanhas parecidas, apesar de Los Hermanos terem perdido uma partida. Já os Holandeses estão invictos, fizeram 8 gols e levaram 2. Já a Argentina levou 3 gols e fizeram 7.

Em nosso palpite, entendemos que a Argentina deve vencer, pela força e tradição da camisa, por Messi. Entretanto, as duas equipes devem marcar. Em nosso palpite, a Holanda marca 1 gol e Argentina marcaria 2.

Holanda Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Argentina Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

PALPITES OITAVAS DE FINAL

12:00 Croácia 0 x 2 Brasil Quartas de final 16:00 Holanda 1 x 2 Argentina Quartas de final

