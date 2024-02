Confira as tendências para o Carnaval 2024

Fevereiro chegou e com ele, as festas de Carnaval. Muitas pessoas já estão preparando os looks que irão desfilar pelas ruas. Especialistas em moda comentam quais são as principais tendências para o Carnaval, o que deve ser evitado na hora de montar os looks e se a polêmica pochete já pode ser retirada do guarda-roupa.

Tendências para o Carnaval 2024

De acordo com a jornalista de moda Faby Falcão, o Carnaval é sobre ousadia, cores e muito brilho. Para ela, as transparências, franjas e principalmente os paetês serão o carro chefe deste ano.

A consultora de imagem e CEO da Kumamoto Company, Ju Kumamoto, ainda aposta nas influências do Barbiecore e Mermaidcore. Já sobre as estampas que devem ser tendência no Carnaval, Ju cita que o animal print e flores em 3d devem fazer sucesso.

“Então podemos apostar nestes elementos para um look carnavalesco atualizado. Entre as cores, o pink, o vermelho e o verde-lima figuram entre as cores do ano – cores energéticas que dão match certeiro com o frenesi da festa!” comenta a consultora.

Tecidos que devem ser evitados na hora de compor looks

Pelo Carnaval ser celebrado em uma estação quente como o verão, tecidos que dificultem a transpiração do corpo devem ser evitados. Roupas feitas com algodão e outros tecidos transpiráveis são melhores opções do que aquelas feitas com poliéster, dando mais conforto térmico.

“Devemos evitar todo e qualquer look que não nos deixa à vontade – proibido é passar calor e incômodo na hora de se divertir”, brincou Ju Kumamoto.

Peças de roupa que são tendências para o Carnaval

Faby comenta que são tendência na moda para o Carnaval de 2024 peças de roupa como:

Shorts jeans customizados com strass ou foil;

Saias e shorts de paetês;

Roupas em crochê customizadas com brilhos ou elementos que remetem ao sereismo.

Além disso, pode tirar a pochete do guarda-roupa.

As pochetes já são a cara do carnaval! São práticas e mais seguras para você carregar seus pertences”, Faby comentou.

Acessórios que não podem faltar

Um look não está completo sem seus acessórios. Acessórios para o Carnaval terão como principal foco as headpieces de strass ou correntarias, segundo Faby Falcão.

Brincos extravagantes de strass ou até mesmo os com paetês e fitilhos em múltiplas cores. As pedrinhas autocolantes também não podem faltar nas makes. Presilhas com temas marinhos também estão em alta para o carnaval”, comentou Faby.

Ju Kumamoto comenta que peças handmade podem imperar. Roupas teladas com crochês, franjas, pedrarias, paetês, looks com muito brilho também vão tomar conta do Carnaval.

“Transparências, incluindo os tricôs finos, podem fazer a cabeça da mulherada, sim! Tule, bodies e pochetes são apostas certas – para um refresh, use sua criatividade com apliques de flores 3D e franjas de strass, por exemplo”, exemplificou.

Outras têndencias para o Carnaval são os acessórios maximalistas, que surgem como uma forte manifestação da moda atual. Para Ju, esse tipo de acessório manda a sua mensagem para a moda de se jogar à diversão com tudo que se tem direito.

Essas maximalistas podem ser combinadas ou repetidas em um mesmo elemento nos acessórios. Sendo usadas com uma mesma cor, uma mesma padronagem e uma mesma forma.

Dicas para montar looks na tendência

Se uma pessoa está buscando montar um look mais em conta, Faby Falcão indica reaproveitar as peças que já estão no guarda-roupa, fazendo upcycling (uma nova vertente da moda sustentável que visa dar uma cara nova a uma peça já antiga).

Então vale a pena comprar aviamentos, strass e colas específicas para tecido e transformar aquela camiseta ou short jeans que você já não usa há muito tempo”, falou, Faby.

Ju Kumamoto revela que é do time que investe pouco nos looks de Carnaval, mas relata que uma tendência forte são os biquínis aparentes nos looks.

“Pode-se também aproveitar a saída de praia transparente, dar um pulo numa loja de departamento ou mesmo numa loja de aviamentos e pedrarias, deixando a criatividade aflorar”, explica.

Qual calçado usar para aproveitar o Carnaval?

Além de diversão, o Carnaval também é sobre conforto. Faby recomendou uma série de calçados que são tendência, sendo eles:

Tênis;

Rasteiras; e

Papetes.

Esses calçados também são tendência na moda praia, então já dá para montar um look para duas ocasiões. Contudo, Faby não recomenda usar saltos altos nesse período de festa.

“Um calçado que não pode nunca faltar para a folia é um tênis que te deixa confortável! Pode ser também um sapato baixo, mas não abra mão do conforto e proteção dos pés para não acabar com a diversão”, explica Ju.

O que não fazer quando estiver montando um look para o Carnaval?

Não há muitas regras ou restrições na moda carnavalesca, mas na hora de montar um look as especialistas recomendaram sempre seguir seu próprio estilo, mantendo o que combina com a pessoa sem deixar o conforto nos pés e consigo mesmo de lado.

Ju aconselha que as pessoas adquiram peças que poderão ser usadas em outros momentos e não somente no Carnaval.

“Mas se o seu sonho é ir toda montada na Barbie ou ser a própria Ariel, vá e aproveite, pois este é um momento que muitas esperam para viverem grandes experiências e lembranças! Na minha opinião, prefiro fantasias ou looks que conservem o mistério e evito mostrar demais meu corpo; mas se isso faz parte da sua estética, não hesite!”, revelou a consultora.

Pesquisa de Compras

Segundo um levantamento feito pela Shopee, levando em consideração os últimos 60 dias, a procura por fantasias de Carnaval e fantasias infantis cresceram mais de 1.000% em todo o país. Já as fantasias plus size aumentaram mais de 900%.

Na Paraíba, os itens mais buscados incluem a tiara, um dos acessórios para complementar o visual. Já entre os looks mais procurados estão Fantasia Infantil, Saia de Fita e Fantasia Plus Size.

Entre os itens mais vendidos, tanto para adultos quanto para crianças, estão:

Saia com Fitilho;

Fantasia Infantil;

Unicórnio;

Saia de Tule Tutu;

Kit 2 Blusas de Tule; e

Meia arrastão.

A marketplace revelou também que o Top 5 itens mais buscados na Paraíba foram:

Fantasia Infantil; Maquiagem para Carnaval; Saia de Fita; Fantasia Plus Size; e Tiara

Já o Top 5 itens mais vendidos na Paraíba foram: