SEIG promove a governança através da coluna do ministro Augusto Nardes na Rádio Câmara

O programa de integridade, governança e prevenção a corrupção da Prefeitura de João Pessoa – o Farol – realizado por meio da Secretaria Executiva de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (SEIG), tem se destacado, no âmbito nacional, pela fomentação das boas práticas de integridade e governança, mantendo assim, um contato direto com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes e a Rede Governança Brasil, que mentora o programa.

A ponte do ministro com a Rádio Câmara, se deu através do secretário da SEIG, Kleber Marques, que ressaltou a importância de promover a governança pública para população.

Durante o programa, que foi ao ar no dia 30 de janeiro, o ministro Nardes pontuou sobre a troca de experiências no âmbito da governança com os gestores municipais.

“Estou muito feliz de poder falar com João Pessoa e com toda comunidade. Sobretudo sendo João Pessoa um município que se destacou em toda América Latina, recebendo um prêmio, reconhecimento como instituição, que é exemplo para o Brasil e para América Latina. Eu queria parabenizar a todos, especialmente Kleber, que fez a ponte comigo, e com o prefeito Cicero Lucena. Hoje, João Pessoa é um modelo de governança e integridade para Paraíba e para o Nordeste”, frisou Nardes.

Em setembro de 2023, a Prefeitura de João Pessoa recebeu o prêmio de Melhor Programa de Integridade da América Latina, prêmio Diligent Latin America Awards 2023, que avalia os programas de Governança e Compliance, no Brasil e na América Latina. Também em setembro, Kleber Marques foi reconhecido como um dos 100 melhores Executivos de Compliance e Governança do Mundo, através do Prêmio Modern Governance 100, na categoria Risk & Strategy Advisor e, agora, o Prêmio RGB.

“As premiações são consequências de um trabalho inédito que está em desenvolvimento no município. Um trabalho planejado e executado de forma a melhorar as entregas das políticas públicas e a qualidade do serviço público municipal”, finalizou.

Acompanhe o programa – A coluna do ministro vai ao ar todas as terças e quintas, às 8h30, com reprise ao meio dia, na Rádio Câmara FM (88,7 MHZ).

Confira:

https://joaopessoa.pb.leg.br/augusto-nardes-estreia-coluna-sobre-governanca-na-radio-camara-fm-de-joao-pessoa-2/

Ouça o podcast: https://joaopessoa.pb.leg.br/wp-content/uploads/2024/01/1358b77857656a54fc84f548e23d4ff3.mp3