PMJP e Governo do Estado alinham parcerias para prestar assistência à população LGBT+

23/02/2024 |

14:00 |

26

A Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial, e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, se reuniram na tarde desta quinta-feira (22) para alinhar parcerias dos serviços oferecidos pelas duas gestões à população LGBTQIAPNB+.

Na reunião, ficou decidido que os usuários assistidos pelo Município e Estado serão encaminhados para as unidades de atendimento da Paraíba, instaladas na Capital: Casa de Acolhida Cris Nagô, que funciona no bairro de Tambauzinho e acolhe pessoas LGBTQIAP+ em situação de rua, abandono familiar ou em situação de violência, e o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba (Ambulatório TT/PB), integrante do Complexo Hospitalar Clementino Fraga e da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Participaram da reunião representando as duas gestões, Samuel Barreto, Gerente Operacional de Promoção da Cidadania LGBTQIAPNB+; Laura Brasil, Coordenadora do Centro Estadual LGBTQIAPNB+, Luciano Bezerra – Campina Grande – e Geraldo de Souza Leite Filho, Coordenador Geral da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBTQIAPNB+ e Igualdade Racial de João Pessoa.

Serviço – A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT+ está localizada na Casa Amarela, nº 216, no Parque Solon de Lucena – Lagoa, Centro da Capital. O espaço oferece ao público LGBT+ serviços de odontologia, psicologia, assessoria jurídica, consultas médicas (em parceria com a Famene), entre outros.