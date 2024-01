Secretaria de Educação abre inscrições para atividades físicas e esportivas no Centro Administrativo Municipal

28/01/2024 |

12:00 |

45

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está com inscrições para atividades físicas e modalidades esportivas oferecidas no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. De acordo com o cronograma elaborado pela Divisão de Educação Física e Desporto Escolar (Defise), os alunos veteranos devem fazer a renovação da matrícula nesta segunda (29) e terça-feira (30). Já na quarta (31) e quinta-feira (1º) será a vez dos alunos novatos da rede municipal de João Pessoa fazerem a inscrição. Para o público em geral, a inscrição acontece na sexta-feira, 2 de fevereiro.

As inscrições serão feitas de forma presencial no ginásio poliesportivo do CAM, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Podem se inscrever crianças a partir dos seis anos de idade. Estão sendo oferecidas as seguintes atividades: hidroginástica, natação, futsal, judô, bocha paralímpica, basquete, basquete em cadeira de rodas e ginástica rítmica.

Para as atividades de hidroginástica é preciso apresentar, no ato da matrícula, o atestado cardiológico, dermatológico e ginecológico/exame citológico, além da cópia do CPF, RG ou certidão de nascimento e comprovante de residência.

Para as demais modalidades, os alunos deverão apresentar atestado de aptidão física, dermatológico (apenas para natação), declaração da escola, cópia do CPF, RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e documento do responsável (original e cópia).

Confira abaixo a relação das atividades, dias e horários: