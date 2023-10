Estação Cabo Branco tem programação especial para comemorar o mês das crianças

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, no bairro do Altiplano, tem programação definida para as crianças no mês de outubro, com três dias de atividades específicas para esse público, a partir da próxima segunda-feira (9). O espaço se antecipou às comemorações do Dia das Crianças, 12 de Outubro, e realizará até o dia 11, a Estação Criança, com oficinas de mágica, musicalização e outras ações culturais gratuitas.

A programação, segundo o diretor da Estação Cabo Branco, Olié Martins, tem ainda Contação de História e visita às exposições e Tela “No Reinado do Sol”, de Flavio Tavares. “Na explicação da tela, as crianças vão conhecer a história de João Pessoa de uma forma lúdica. E no último dia de atividade, quarta-feira, além das oficinas, haverá um show com o grupo Magicamente Divertido”, destacou.

Ele informou que, paralelamente a essa programação, a Estação Cabo Branco segue com visitação aberta para duas exposições, a “A Arte das culturas populares no Universo Infantil”, que faz parte do 3°Festival de Arte na Primeira Infância, e “E Depois do Adeus”, do artista português Fernando Pina. “

A Arte das Culturas Populares no Universo Infantil” foi aberta no dia 4 de setembro de 2023 e, inicialmente, ficaria até o dia 28 de setembro, porém foi prorrogada até 31 de outubro. Esta exposição recebe diariamente visitas dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e escolas das unidades de educação infantil. Já a exposição do artista português Fernando Pina (E Depois do Adeus) iniciou no dia 26 de agosto e vai ficar exposta até 26 de outubro”, detalhou.

Olié Martins disse que a receptividade do público às programações da Estação Cabo Branco tem sido cada vez melhor e que no mês de setembro, as exposições receberam 3.211 visitantes. “Todos os dias estamos recebendo as CMEI`s e as escolas das unidades de Educação Infantil. Por dia, em média, são entre 60 a 100 estudantes da rede pública e de 50 a 100 turistas”, acrescentou, ressaltando que as mostras podem ser visitadas de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e 13h às 17h.

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte é gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). A abertura ao público para visitação é gratuita. O espaço segue atendendo as instituições de ensino pública e privada para visitação, sendo necessário fazer o agendamento no seguinte endereço eletrônico: linktr.ee/estacaocabobranco.