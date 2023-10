imóveis de luxo no Bessa e Cabo Branco podem ter sido comprados com dinheiro do Hospital Padre Zé

Os imóveis de luxo que foram alvos de busca e apreensão, nesta quinta-feira (05), no bairro do Bessa e no Cabo Branco, podem ter sido comprados e reformados com dinheiro do Hospital Padre Zé. Em outros endereços, como a granja no Conde, os investigadores apuram se foi equipada com dinheiro doado à unidade.

Esse é um dos focos da investigação da Força Tarefa composta pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado da Paraíba, pela Polícia Civil da Paraíba da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, pela Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba e pela Controladoria-Geral do Estado da Paraíba.

A Operação Indignus deflagrada hoje (05) cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão, em endereços de 3 investigados, sendo oito em João Pessoa-PB, um no Conde-PB e dois na cidade de São Paulo-SP.

São endereços, segundo o Gaeco, ligados ao Padre Egídio, ex-diretor, que, recentemente, foi afastado das funções na Igreja pela Arquidiocese da Paraíba; e da diretora administrativa do hospital, Jannyne Dantas, e a tesoureira da unidade hospitalar filantrópica, a Amanda Duarte.

Nove imóveis visitados pela força-tarefa estão na lista apresentada numa denúncia anônima que virou Notícia de Fato do MPPB. Nela, o denunciate afirma, com detalhes, que apartamentos e casas foram comprados com dinheiro da unidade hospitalar.

Granja no Conde, Litoral Sul da Paraíba

Dois apartamentos no edifício Ilha dos Corais, no Bessa

Dois apartamentos no edifício Saulo Maia, no Cabo Branco

Apartamento no edifício Jardim do Atlântico, no Cabo Branco

Apartamento no residencial Luxor Paulo Miranda, no Cabo Branco

Apartamento na rua João Batista Carvalho Moura, 122, na Cidade Universitária

Dois apartamentos em São Paulo

Defesa

Pela manhã, por volta das 8h30, defesa do Padre Egídio, o advogado Sheyner Asfora, afirmou que estava acompanhamento a diligências do Ministério Público e não poderia falar na imprensa.

Não conseguimos contatos das outras duas citadas.

Operação

A “Operação Indignus” tem o objetivo de apurar possíveis desvios de doações e de recursos públicos ao Instituto São José, do Hospital Padre Zé e da Ação Social Arquidiocesana/ASA, no município de João Pessoa-PB, por meio da falsificação de documentos e pagamento de propinas a funcionários.

Segundo o MPPB, a investigação aponta para uma absoluta e completa confusão patrimonial entre os bens e valores de propriedade das referidas pessoas jurídicas com um dos investigados, com uma considerável relação de imóveis atribuídos, aparentemente sem forma lícita de custeio, quase todos de elevado padrão, adornados e reformados com produtos de excelentes marcas de valores agregados altos.

As condutas indicam a prática, em princípio, dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais, peculato e falsificação de documentos públicos e privados’, diz nota do Gaeco.

