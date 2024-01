Hospital Municipal Santa Isabel firma cooperação com policlínicas para assistência a pacientes bariátricos

A cirurgia bariátrica impacta bastante na rotina dos pacientes e, além dos cuidados da parte física, requer cuidados com a saúde mental, onde é fundamental o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Para ampliar a assistência prestada aos pacientes nessas áreas, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) assinou, nesta quarta-feira (31), um Termo de Cooperação com a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A partir de agora, as Policlínicas do Cristo e Mandacaru, que integram a rede de atenção especializada, passam a atender pacientes do Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica do HMSI que necessitarem de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. O termo de cooperação foi assinado pela diretora-geral do HMSI, Adriana Lobão; pela diretora de Atenção à Saúde da Capital, Aline Grisi; e pelas diretoras das policlínicas do Cristo, Fátima Miranda, e de Mandacaru, Geralda Rodrigues.

A diretora de Atenção à Saúde da Capital, Aline Grisi, destacou a importância da parceria, principalmente por agregar mais qualidade de vida aos pacientes bariátricos. “Após a cirurgia, eles vão ter esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que é fundamental. Qualquer tipo de cirurgia requer um cuidado e, dependendo do tipo de cirurgia ou paciente, ele necessita de um cuidado no bem-estar. E a mente é um deles”, disse.

O cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto, que coordena o Serviço de Cirurgia Bariátrica do HMSI, ressaltou que a pactuação vai ser essencial para ampliar a assistência oferecida aos pacientes. “Ao trabalhar em conjunto com as equipes dessas policlínicas, a gente vai conseguir referenciar os nossos pacientes para seguir o seu acompanhamento psicológico a médio e longo prazo, e nós vamos poder receber o maior número de pacientes para iniciar o seu cuidado no programa”, afirmou.

A diretora da Policlínica de Mandacaru, Geralda Rodrigues, destacou que atender bem o usuário, ofertando mais serviços, é o foco da rede municipal de saúde. “Nós somos uma rede de saúde e quando essa rede interage para o bem maior, que é o usuário, isso é formidável. Quando fomos convidados para participar desse serviço, dessa dinâmica, a policlínica imediatamente se prontificou para fazer a parceria. O nosso foco é atender bem o usuário, para que ele tenha uma satisfação bem próxima dos 100%”, disse.

Fátima Miranda, diretora da Policlínica do Cristo, também elogiou a união de esforços em torno dos pacientes bariátricos. “É de grande importância essa parceria. As unidades estão se unindo, de forma a agregar mais serviços para melhorar o cuidado com a saúde mental dos pacientes bariátricos”, destacou. Também participaram da reunião de assinatura do termo de cooperação o médico Pedro Henrique, superintendente hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde; e Ricardo Dellane, coordenador de Gestão de Pessoas do Hospital Municipal Santa Isabel.