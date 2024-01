Lista de espera do Sisu 2024 tem prazo de inscrições aberto

O prazo de inscrições para a lista de espera do Sisu 2024 (Sistema de Seleção Unificada) começou nesta quarta-feira (31), mesma data em que o resultado do programa foi divulgado. Os interessados devem mostrar interesse nessa opção por meio do Portal de Acesso Único, em https://acessounico.mec.gov.br/sisu até 7 de fevereiro.

Com a mudança para uma edição por ano, a seleção oferecerá de uma só vez as vagas para entradas no primeiro e no segundo semestre, de acordo com o calendário de cada instituição.

Vagas do Sisu 2024 na Paraíba

As universidades públicas da Paraíba vão oferecer, juntas, 21.673 vagas para cursos superiores nesta edição do Sisu. Veja abaixo a oferta de cada instituição:

Universidade Federal da Paraíba: 7.750 mil

Universidade Federal de Campina Grande: 4.645 vagas

Universidade Estadual da Paraíba: 3.129

Instituto Federal da Paraíba: 3.290

Cronograma do Sisu 2024

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado da chamada regular: 31 de janeiro de 2024

Matrículas: 2 a 7 de janeiro de 2024

Manifestar interesse na lista de espera: de 31 de janeiro a 7 de fevereiro

Resultado da lista de espera: definidas por cada universidade

Dependendo do resultado ou da lista de espera do Sisu 2024, Prouni pode ser opção

As inscrições no Prouni 2024 (Programa Universidade para Todos) ficam abertas até o dia 1º de fevereiro. Os interessados podem se inscrever no Portal de Acesso Único. O login no sistema deve feito por meio do gov.br, com CPF e senha.

Por meio do Programa Universidade para Todos, o Governo Federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais (de 50%) em universidades da rede particular.

O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 6 de fevereiro. Já o da segunda, no dia 27 do mesmo mês. O candidato que não for selecionado nelas, pode manifestar interesse na lista de espera entre 14 e 15 de março.

Para se inscrever, o primeiro passo é indicar até duas opções de curso e apontar e universidade e turno em que quer estudar. Elas devem ficar organizadas por ordem de preferência.

Depois, é necessário apontar se quer vai concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Por último, é preciso monitorar todos os dias a nota de corte para os cursos que escolheu.

O sistema da seleção vai reconhecer como válida a última opção marcada no Portal de Acesso Único.

Quem ficar dentro da nota de corte até o fim das inscrições ficará com o status de “pré-selecionado”. Isso significa que a vaga está reservada, mas o candidato ainda precisa comprovar as informações que deu na inscrição. E caso uma turma não seja formada, o estudante perderá a vaga.

Calendário do Prouni 2024