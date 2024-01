Moradorores do Residencial Vista Alegre participam de piquenique em Barra de Gramame

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social (Semhab), encerrou, nesta quarta-feira (31), a Colônia de Férias promovida para os moradores dos residenciais construídos pelo Programa Habitacional do Município. O encontro – um grande piquenique – aconteceu na praia de Barra de Gramame para as crianças e adolescentes do Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul.

A Colônia de Férias da Habitação iniciou na primeira semana de janeiro. Nesta quinta-feira (1º), os moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, participarão do encerramento das atividades com uma programação cultural e um cineminha com a exibição de um filme educativo.

“Quando nós criamos a Colônia de Férias para atender as famílias que moram nos Residenciais Vista Alegre e Vista do Verde, não tínhamos ideia da abrangência da nossa proposta e da receptividade por parte dos moradores e hoje reunimos as crianças e os jovens que estão de férias, mas temos a adesão das mães e dos responsáveis que também participaram das atividades”. O comentário é da secretária de Habitação Socorro Gadelha, adiantando que durante quatro semanas foram desenvolvidas atividades dentro dos residenciais e também externas como: os passeios ao Parque Arruda Câmara (a Bica), e viagem de trem e a visita a fortaleza de Santa Catarina e hoje o piquenique na praia de barra de Gramame.

Socorro Gadelha lembrou que o trabalho é coordenado pela Equipe técnica da Secretaria de Habitação que elaborou uma programação bem diversificada, unindo atividades esportivas e brincadeiras, a recreação e lazer, agregando a tudo isso valores e informações sobre a história dos lugares visitados.

“O passeio de trem e a visita a Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, foi acompanhada por um Guia de Turismo, que é um servidor que faz parte da equipe e tem formação nessa área de turismo. Ele mostrou a importância do transporte ferroviário e os episódios da história da Paraíba que envolvem a fortaleza e também vamos levar um cineminha para o Residencial Vista do Verde, com a exibição de um filme educativo para despertar os jovens para a busca do conhecimento”, ressaltou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que a Colônia de Férias da Habitação também é um momento de integração entre as pessoas, já que todos moram no mesmo residencial e são vizinhos. “A Colônia de Férias da Habitação ocupa o tempo das crianças e dos jovens e, também, envolve as mães que vão acompanhar os filhos e participam das atividades e isso é muito bom. Nós estamos cuidando dessas famílias, oferecendo a elas mais qualidade de vida como é da vontade do Prefeito Cícero Lucena, que tem um olhar diferenciado para o setor de habitação, porque sabe que uma moradia muda a vida de uma família inteira e fortalece a economia na região onde o residencial fica localizado”, destacou.

O professor e integrante da equipe técnica e social da Semhab, Berg Senna, explicou que o encerramento das atividades da colônia com um piquenique na praia de Barra de Gramame, foi um pedido feito pelos moradores, que se mobilizaram organizaram tudo com o monitoramento das crianças brincando, muita água e no um lanche com muitas frutas e sucos. “Para nós é motivo de grande satisfação saber que estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, por isso eu agradeço as mães que sempre estão presentes acompanhando os filhos e também participando das brincadeiras”, comentou.

Dona Josineide Silva é mãe de um garoto autista, o Ronald de onze anos. Ela disse que sente uma evolução no comportamento do filho quando ele participa das atividades oferecidas pelos técnicos da Semhab, deixando ele mais sociável e interagindo com as pessoas.

Outras mães que também participaram da colônia, dona Helena Ercília, Joelma Mota e Eliza Ferreira disseram que todas as atividades foram interessantes, mas que o piquenique na Praia de Barra de Gramame foi muito especial e vai marcar as férias de 2024, e agradecem a Semhab e a Prefeitura de João Pessoa pelo carinho e pela dedicação com que tem tratado os moradores do Residencial Vista Alegre.