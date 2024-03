confira a camisa que o Brasil vai utilizar em 2024

O novo uniforme da Seleção já vai ser utilizado nos dois primeiros jogos de Dorival Júnior à frente do time. As partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha vão marcar uma nova camisa amarelinha.

A princípio, o novo uniforme da Seleção só seria lançado para a Copa América dos Estados Unidos, em junho. No entanto, a CBF e a Nike, fornecedora de material esportivo do time brasileiro, optaram por antecipar a estreia.

Novo uniforme da Seleção estreia em amistosos

A principal novidade no novo uniforme da Seleção é que o escudo volta a ficar localizado no meio do peito, e não à esquerda como é tradicionalmente. A última vez que o Brasil adotou um modelo semelhante foi em 2004.

A camisa também tem desenhos com referências à fauna e flora brasileiras. As camisas apresentam ainda o retorno da gola em “V” com um tecido duplo, como se fosse polo, mas bem discretamente. Alguns detalhes do uniforme remetem ao modelo Total 90, que fez sucesso na Nike duas décadas atrás.

Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil vai enfrentar a Inglaterra no dia 23, em Wembley, e a Espanha no dia 26, no Santiago Bernabéu. Vale destacar que a Seleção vai atuar com a camisa amarela tradicional em um jogo e com a azul em outro.

Os jogadores da Seleção se apresentam na próxima segunda-feira, em Londres, para uma semana de treinamentos no CT do Arsenal, em Saint Albans.

