Última vez do Flamengo na Paraíba foi em 2013, contra o Campinense campeão do Nordeste

A última vez em que o Flamengo esteve no estado foi em 2013, no Estádio Amigão, em Campina Grande, contra o Campinense, pela Copa do Brasil. Esse dado vai ser atualizado em janeiro de 2024, quando o clube voltará a jogar na Paraíba.

Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu no Almeidão

No próximo dia 21, o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu, pela 2ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O jogo no Estádio Almeidão, em João Pessoa, está marcado para as 18h10.

Para esta partida na Paraíba, é bem provável que o Flamengo envie o time sub-20 campeão brasileiro, já que a delegação comandada por Tite tem viagem marcada para os Estados Unidos no mesmo período.

Campinense fez jogo duro em 2013

Há pouco mais de 10 anos, o Flamengo esteve na Paraíba com o seu time principal. Foi no jogo pela 2ª fase da Copa do Brasil daquele, que, curiosamente, terminou com os cariocas levantando a taça.

O adversário da noite do dia 1° de maio de 2013 foi o Campinense, de Oliveira Canindé. A equipe histórica, campeã do Nordeste, contou com a torcida em peso apoiando e fez um jogo duro.

O Campinense entrou em campo com Pantera, Alberto, Roberto Dias, Edvânio e Panda; Glaybson, Dedé, Rodrigo César e Bismack; Zé Paulo e Jeferson Maranhense.

Já o Flamengo, do técnico Jorginho, foi para o jogo com Felipe, Léo Moura, Renato Santos, Marcos González e Ramon; Amaral, Elias, Renato Abreu e Gabriel; Rafinha e Hernane Brocador.

Com um público pagante de 16.580, o Amigão viu Jeferson Maranhense abrir o placar logo aos cinco minutos no primeiro tempo. Chute de longe que desviou em Renato Santos.

Mas o nome da partida foi Renato Abreu. Primeiro, o meia acertou uma cobrança de falta na trave. Depois não teve jeito, gol de falta, sem chance para Pantera, aos 27 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, mais precisamente aos 14 minutos, Renato Abreu fez mais um gol de falta. O jogador estava impossível e garantiu a vitória do Flamengo na Paraíba.

A partida de volta aconteceu no Estádio Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o Flamengo venceu o Campinense novamente por 2 a 1 e garantiu a classificação.

Mais de 10 anos depois

O tempo passou e muita coisa mudou. O Flamengo é o time de maior investimento do futebol brasileiro e costuma entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil, pois tem acumulado uma sequência de classificações para a Conmebol Libertadores.

No entanto, em 2024, o clube vai jogar no Norte e no Nordeste no início do Campeonato Carioca. O primeiro jogo, contra o Audax-RJ, vai ser na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida está marcada para o dia 17 de janeiro, às 21h30.

Já a segunda rodada, diante do Nova Iguaçu-RJ, vai ser disputada em João Pessoa, às 18h10, no Estádio Almeidão, no dia 21.

E o duelo da quarta rodada, contra a Portuguesa-RJ, vai acontecer na Arena das Dunas, em Natal, também Às 18h10, no dia 27.

Time principal nos Estados Unidos e o sub-20 no Nordeste

Enquanto a categoria de base deve disputar os jogos no Nordeste, a equipe do técnico Tite tem viagem marcada para Orlando no dia 18 de janeiro.

O Flamengo só retorna ao Brasil no dia 30. Inclusive, no dia 27, o time carioca tem amistoso marcado contra o Orlando City.

Por causa disso, o planejamento do departamento de futebol dos cariocas é jogar com o time principal na 1ª rodada do estadual e enviar o sub-20 para atuar nas três rodadas seguintes.

Apesar disso, as vendas dos ingressos para o jogo no Almeidão seguem a todo vapor. As entradas estão sendo comercializadas em pontos físicos, em João Pessoa, Campina Grande e Recife, e também de forma online.

