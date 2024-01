João Pessoa inicia 2024 com 337 ruas já entregues e 23 bairros com vias 100% pavimentadas

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue melhorando a vida das pessoas com o programa ‘Minha Rua Calçada’, que prevê a pavimentação de mais de mil ruas por toda a cidade até o fim de 2024. Até o momento, 337 vias já foram entregues e 23 bairros já chegaram ao número de ruas 100% pavimentadas.

Todas as ruas que estão sendo pavimentadas seguem o mesmo padrão de qualidade com calçadas padronizadas, com acessibilidade para o cadeirante e para o idoso, além de piso tátil para o deficiente visual. O investimento total só com as ruas já entregues passa de R$ 54 milhões.

Os bairros com 100% de ruas pavimentadas são os seguintes: Anatólia, Estados, Ipês, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Cuiá, Expedicionários, Grotão, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra, Miramar, Mussuré, Pedro Gondim, Penha, Seixas, São José, Tambaú, Tambauzinho, Tambiá, Torre e Varjão.

E o número de bairros com todas as ruas pavimentadas vai crescer. Só na última semana, o prefeito Cícero Lucena entregou, de uma só vez, mais 106 ruas e assinou ordem de serviço para mais 103 vias.

“O prefeito Cícero Lucena quer terminar sua gestão com a maioria dos bairros com 100% de suas ruas pavimentadas. Nós demos prioridade aos bairros mais antigos como Centro, Bairro dos Estados e outros mais de 20 bairros. Logo, logo nós vamos lançar novos lotes que vão fechar a pavimentação de mais 15 bairros. Com isso, já teremos mais da metade dos bairros de João Pessoa com suas ruas 100% calçadas”, destacou o secretário-executivo de Infraestrutura da Capital, Luciano Pereira.

Moradores comemoram – Um dos bairros 100% pavimentados pela atual gestão é o Grotão. Os moradores beneficiados não escondem a alegria. Este é o caso de Maria José da Silva, que reside há mais de 30 anos na Rua Nossa Senhora de Guadalupe. A aposentada lembrou as condições ruins de sua via e agradeceu à gestão pelo serviço realizado no local. “Aqui era péssimo, uma verdadeira sujeira. Era uma rua toda esburacada, cheia de lama e com muito lixo. Hoje, nós estamos no céu. A rua ficou linda e não temos mais lixo e lama”, comemorou a aposentada.

Neto de dona Maria, o pequeno Ryan Gabriel agora pode brincar tranquilo na rua. “Antes não dava nem para jogar futebol, porque a gente furava os pés com as pedras. Agora, posso jogar com meus amigos. Estou muito feliz”, frisou.

Outro bairro que foi 100% pavimentado pela atual gestão foi o Seixas, localidade que é bastante frequentada por sua belíssima praia. O empresário José Carlos do Nascimento, proprietário de um restaurante na Rua das Jangadas há 18 anos, comemorou a chegada da pavimentação. Além da rua, a Prefeitura construiu uma praça no local.

“Aqui era só uma estrada de barro, uma coisa horrível. Agora, está uma maravilha. Além da rua calçada, ainda ganhamos uma praça muito bonita. O serviço da Prefeitura ficou muito bem-feito e nós só temos a agradecer”, celebrou o comerciante.