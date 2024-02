Camarim da Saúde realizou cerca de 200 atendimentos nos blocos durante festejos

Garantindo a assistência de saúde durante as prévias de carnaval, a Prefeitura de João Pessoa instalou o Camarim da Saúde na Via Folia onde passam os principais blocos. Desde a abertura dos festejos, na última quinta-feira (1°), até o domingo (4), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram 198 atendimentos.

Os principais casos atendidos pelas equipes, em todos os dias, foram devido a alta ingestão de bebida alcoólica, pico hipertensivo, mal estar, ferimento e corte, crise de ansiedade, agressões físicas, queda/luxação, síncope, entre outros. O público que mais precisou de assistência foram as mulheres, concentrando mais de 57% dos atendimentos.

O maior quantitativo foi registrado no domingo, quando desfilou o bloco das Virgens de Tambaú. Na ocasião foram realizados 114 atendimentos, sendo 86 casos clínicos e 28 traumas, além disso, 16 pessoas precisaram ser levadas a hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para continuidade na assistência.

Na abertura do Folia de Rua, foram realizados 18 atendimentos, sendo 16 casos clínicos e dois traumas. No dias 02 (sexta-feira) e 03 (sábado) as equipes atenderam 33 pessoas, em cada dia, grande parte com idades entre 18 e 35 anos. Nesses dias, os casos clínicos foram predominantes e, seis pessoas precisaram ser levadas a outros serviços da Rede Municipal de Saúde.

Exames – Além dos atendimentos, as equipes de saúde estavam realizando testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ao todo, foram realizados 353 exames e, desse total, oito deram reagentes para sífilis. Essas pessoas foram orientadas e encaminhadas para a assistência no serviço de referência. Também foram entregues mais de 43.000 preservativos (masculino e feminino) e 12.800 unidades de gel lubrificante.