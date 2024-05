Feira de Cordel leva declamações e show para o Largo de Tambaú nesta sexta-feira e sábado

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está realizando, nas sextas-feiras e sábados do mês de maio, a III Feira de Cordel com várias ações voltadas a essa literatura. Neste final de semana, tem declamações de cordelistas na sexta (17) e no sábado (18), além de show do cantor Ricardo Ribeiro. O evento começa às 17h, no Largo de Tambaú, e segue até as 20h, incluindo também exposição de cordéis.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que essa atividade da Feira de Cordel tem se mostrado muito positiva e comemora que a Funjope está conseguindo dinamizar e estimular a literatura popular de cordel num ambiente de muita visitação turística.

“Os cordelistas têm se esmerado no palco com declamações muito importantes que recuperam a memória, a tradição, mas, sobretudo, que renovam a força do cordel em João Pessoa e na Paraíba. Aliado a isso temos a apresentação de trio pé de serra que é muito importante, já que nós pactuamos que esta atividade de cordel faz parte do nosso projeto do ciclo junino”, acrescenta.

A Prefeitura está com um projeto de festas juninas que inclui dois festivais de quadrilhas, shows no Parque Solon de Lucena, nos polos onde acontecem as apresentações do Pré-Junino e a literatura de cordel. “Isso é muito significativo para o nosso projeto de festa junina”, ressalta Marcus Alves.

Na sexta-feira (17), as declamações ficam por conta dos cordelistas Felipe Emmanuel, Maria da Soledade e Porcina Furtado, que vão mostrar toda a criatividade e improviso com temas que sempre atraem o público.

Já no sábado (18), além das declamações dos cordelistas Annecy Venâncio, Emanuel Oliveira e Raniery Abrantes, vai ter também um show de forró pé de serra com o cantor Ricardo Ribeiro.

Confira a programação para todo o mês de maio:

Sexta-feira (17)

Felipe Emmanuel

Maria da Soledade

Porcina Furtado

Sábado (18)

Annecy Venâncio

Emanuel Oliveira Raniery Abrantes

Cantor Ricardo Ribeiro

Sexta –feira (24)

Josenildo Maria (Jota Lima Cordelista)

Luís Felipe e Roberto Ferreira

Thiago Monteiro

Sábado (25)

Eduardo Nask

Claudinha Teixeira

Marconi Araújo

Cantor Damião Moreno

Sexta-feira (31)

Dalva Estrela da Poesia

Manoel Belisário

Verônica Adelino