Seinfra inicia semana com manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

15/01/2024 |

10:00 |

36

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana com os serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e com a Operação Tapa-Buraco. Nesta segunda-feira (15), as ações acontecem em 18 bairros da Capital. Esses serviços são realizados diariamente pela Diretoria de manutenção e conservação (DMC) e Diretoria de iluminação pública (Dilup).

Os serviços na rede de drenagem em execução hoje são: limpeza e desobstrução de galerias com remoção de entulhos. Essa manutenção é realizada diariamente para evitar alagamentos nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva. A Seinfra orienta que o lixo seja descartado nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias. Esses serviços acontecem hoje nos seguintes bairros: Oitizeiro, Centro e Varadouro.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento nos seguintes bairros: Gramame, Bancários, Cristo, Mandacaru, Treze de Maio, João Paulo II, Bairro das Indústrias, Bessa, Colinas do Sul e Mangabeira.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Geisel, Cuiá, Cristo, Oitizeiro, Jardim Planalto, Funcionários, Cruz das Armas, Bairro das Industrias e Padre Zé.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.