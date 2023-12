Clínica do Pet atende cerca de 50 cães e gatos, diariamente

Marluce Faustino é dona de casa e mora no bairro Funcionários II. Ela aproveitou a manhã desta segunda-feira (4) para levar a cadela, sem raça definida, para cirurgia de castração. Marluce está satisfeita com o atendimento na Clínica do Pet, mantida pela Prefeitura de João Pessoa. “Fiz o agendamento pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão e, em três dias, fui chamada para fazer a cirurgia. Deu tudo certo e o atendimento aqui é de qualidade”, afirmou.

A Clínica do Pet é uma antiga reivindicação da população de João Pessoa, que ansiava por um espaço de atendimento de saúde para seus bichos de estimação. Entregue pelo prefeito Cícero Lucena em abril deste ano, a Clínica, localizada na Rua Marechal Almeida Barreto, 520 – Centro, por trás do Mercado Central, é uma referência no tratamento e cuidado de cães e gatos.

As atividades da Clínica são supervisionadas diariamente pela equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal (Dibea) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam). O secretário executivo de Meio Ambiente, Djalma Castro, que faz vistorias semanais na unidade, conversou com as tutoras. “Nosso objetivo é tornar esse espaço o mais confortável possível, tanto para os cães e gatos quanto para as tutoras. E para isso é imprescindível visitas periódicas, para ouvir as pessoas, entender as necessidades e traçar as ações de acordo com as necessidades das usuárias”, destacou.

Agendamento – Os atendimentos na Clínica do Pet devem ser agendados via o aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Os agendamentos são abertos toda as sextas-feiras, a partir das 17h, quando abrem vagas para a semana seguinte.

Serviços ofertados – A Clínica do Pet oferece diversos serviços, tanto clínicos quanto cirúrgicos, realizando aproximadamente 50 atendimentos por dia. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo distribuídas 10 fichas presenciais para os tutores que se dirigem até a Clínica e 10 fichas de atendimentos são reservadas aos animais de tutores que fizeram o agendamento pelo aplicativo, para consultas de novos pacientes. Entre os 50 atendimentos por dia, estão incluídos ainda os retornos e os casos de urgência.

Exames – A Clínica do Pet oferta exames hematológicos como hemograma, função renal, uréia, creatinina, enzimas hepáticas – ALT (glutamato-piruvato transaminase) e FA (fosfatase alcalina), proteína total e urinalise. Também são ofertados exames de diagnóstico por imagem como ultrassonografia abdominal e radiografias. Não são feitos exames de zoonoses, nem de cães nem de gatos, como a testagem para esporotricose e leishmaniose. Essas duas testagens são feitas exclusivamente no Centro de Controle de Zoonoses.

Equipe e procedimentos- A Clínica dispõe de médicos veterinários de segunda a sexta-feira, tanto na clínica médica como na cirúrgica e também de ortopedia, conforme escala. Após a realização dos exames, o médico veterinário especialista avalia a necessidade ou não de cirurgia e quando é necessário é feito o agendamento. A Clínica do Pet não tem sistema de internação. Todos os procedimentos realizados permitem que o animal faça a recuperação sob os cuidados do tutor.