Conheça o ‘Doce Tambaba’, empreendimento da PB escolhido entre os 10 melhores na Expofavela

O ‘Doce Tambaba’, empreendimento localizado na cidade do Conde, na Paraíba, que está dentro do ‘Shopping Rural’, local que oferece produtos de agricultura familiar e artesanato local, foi um dos premiados na ExpoFavela Innovation Brasil 2023. O resultado foi divulgado neste domingo (3), em São Paulo.

O projeto começou com o sonho da empreendedora Maria das de Neves, conhecida como Nevinha, em ter uma loja que comercializa e também produz doces. Para tornar o sonho uma realidade e tirar o projeto do papel, a empreendedora contou, em entrevista à TV Cabo Branco, que tudo começou com apenas R$ 50.

“Eu tinha um sonho de ter uma fábrica de doces. Comecei debaixo de um pé de cajueiro, com R$ 50 emprestados. Daí quando a gente começou esse trabalho, eu e a minha mãe, a gente trabalhava como cozinheira. Chegávamos de 17h e produzíamos o doce, pra no outro dia vendermos”, explica como tudo começou.

O empreendimento fica mais precisamente localizado no sítio Tambaba, que dá nome também ao comércio que Nevinha deu vida. E, apesar do início tímido, os negócios cresceram, e deram resultado, fazendo com que a cabeça do projeto aumentasse o número de lojas, para inclusive vender outros produtos, assim como artesanatos.

Ao todo, atualmente, são 10 lojinhas no “Shopping Rural”, como ficou conhecido posteriormente após a expansão. Os lugares são feitos de taipa e são ornamentados com adereços típicos do nordeste.

“A gente bota três tachos de doce no forno. Goiaba, coco e banana, mas ele só vai sair do fogo no outro dia, quando ele vai estar apurado para fazer as embalagens. Temos que deixar ele apurar para usarmos no vidro”, disse Luiza Bento, que é mãe e co-empreendedora do negócio junto com a filha.

De acordo com as donas do projeto, são vendidos por dia 150 a 200 doces e, por mês, até 4 mil e quinhentos doces, de onde vem o sustento da família de Nevinha.

“Tudo isso é reaproveitado, que a gente decorou o nosso espaço (Shopping Rural), porque as pessoas dizem ‘eu tô em casa’ quando chegam aqui, encontram uma paz, uma felicidade, mostrando as coisas simples da vida. É isso que tentamos passar”, ressaltou Nevinha.

O local também se tornou ponto de visitação, tamanho o sucesso do que é comercializado no “Doces Tambaba” e também no Shopping Rural como um todo.

ExpoFavela 2023

Ao todo, na ExpoFavela Innovation 2023, foram selecionados os 10 melhores e mais inovadores do Brasil. Veja abaixo a lista, que inclui o “Doce Tambaba”, na seleção dos projetos.

De acordo com a própria organização do evento, a Expo Favela Innovation é uma feira de negócios, cujos expositores são empreendedores e startups de locais considerados periféricos. O objetivo é dar visibilidade para estas iniciativas e, assim, promover um palco para este encontro com investidores que possam acelerar estes empreendimentos e gerar negócios, a partir das oportunidades que nascerão nos eventos.

Maria das Neves, Shopping Rural, da Paraíba;

Gabi Valente, Gabi Valente Soluções, do Rio Grande do Sul

Ivonete, Vô Contigo, do Mato Grosso;

Michel Tavares, Mazodan, do Amapá;

Guilherme, 4Town, do Ceará;

Nilza Carla, Jô+Absorvente Dérmico, da Bahia;

Bianca Oliveira, Casa do Dendê, do Sergipe;

Gleyce Alencar, Studio Gleyce Alencar, de São Paulo;

Bruno, MR. HS, de Minas Gerais;

Gabriel Velez, 2050, do Rio de Janeiro.

Os 10 vencedores foram revelados no domingo (3) e a categoria engloba o número total de premiados, que não tem necessariamente uma ordem prévia de ranqueamento.