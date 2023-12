Ônibus do Procon-JP estaciona na Associação do Prosind de Mangabeira nesta terça-feira

04/12/2023 |

O serviço itinerante do Procon-JP vai atender aos moradores de Mangabeira na manhã desta terça-feira, 5, das 8h às 12h, desta vez com o ônibus estacionando na Associação do Prosind de Mangabeira, instalada na Rua Roseane de Fátima Clemente, 99. A Assistência do Procon-JP na localidade faz parte de uma ciranda de serviços realizada pela Secretaria Municipal de Participação Popular.

A assistência móvel da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor também disponibiliza consulta gratuita ao Serasa e o morador de Mangabeira que quiser utilizar esse serviço precisa apenas apresentar o CPF. Mas, caso as informações sejam para terceiros, precisa levar uma procuração devidamente autorizada do nome a ser consultado.

O consumidor de Mangabeira e adjacências que desejar atendimento deve ter em mãos os originais e as cópias de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e a nota fiscal ou o contrato referente à reclamação.

O atendimento do ‘Procon-JP no seu bairro’ oferece a mesma estrutura que é disponibilizada na sede da avenida Pedro I, 473, com a equipe de consultores jurídicos da Secretaria tirando dúvidas, dando orientações e, se for necessário, procedendo a abertura de um processo administrativo.

Serviço: Ciranda de serviços da SMPP

Data: 05/12/2023

Local: Associação do Prosind de Mangabeira (Rua Roseane de Fátima Clemente, 99)

Horário: das 8h às 12h