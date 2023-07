Serviço de pavimentação

Semob-JP alerta condutores para bloqueio temporário de trânsito no Portal do Sol

03/07/2023 | 19:00 | 139

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que, nesta segunda-feira (03), um trecho da Avenida Governador Antônio da Silva Mariz, no bairro Portal do Sol, foi bloqueado para o fluxo de veículos. A intervenção é necessária para realização de serviço de pavimentação asfáltica e tem a previsão inicial de ser mantida pelos próximos 15 dias.

De acordo com Rômulo Araújo, chefe da Divisão de Fiscalização (DIF/Semob-JP), o desvio do trânsito está ocorrendo no sentido Avenida Hilton Souto Maior/ Portal do Sol, trecho a partir da Panificadora Portal do Trigo e o Condomínio Residencial Bosque das Orquídeas.

“Com a necessidade deste bloqueio, o fluxo de veículos está sendo compartilhado pelas duas faixas de rolamento normalmente usadas apenas no sentido de quem sai do Portal do Sol em direção à Hilton Souto Maior. Orientamos os motoristas que reduzam a velocidade e dirijam com atenção redobrada pela região nos próximos dias”, destacou Rômulo Araújo.

Agentes de mobilidade urbana estão monitorando a região, orientando os condutores e garantindo a segurança viária enquanto o serviço estiver sendo realizado. A previsão da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) é de que a conclusão da pavimentação asfáltica ocorra em até 15 dias.