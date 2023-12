Lukete lança novo single; ouça ‘Eclética de Sentimento’

O cantor paraibano Lukete lançou lançou na sexta-feira (15) o single ‘Eclética de Sentimento’. A música do paraibano conta com a parceria de Leonardo Euro e Felipe Morais, e tem uma linguagem contemporânea, com gírias e sotaques (confira a música abaixo).

“Eclética de Sentimento” é uma produção de Duailibe e Guilherme Alberto, a guitarra da música é assinada por Toni Silva e o baixo por Daniel Pina.

A música surgiu em um fim de tarde na praia do Bessa, quando Duailibe e Guilherme Alberto criaram um beat e o deixaram no looping enquanto os três artistas brincavam de improvisar até sentirem a necessidade de materializar o som.

A composição de ‘Eclética de Sentimento’ nasceu com cada um dos três músicos criando uma estrofe com refrão. ‘Eclética de Sentimento’ é um rap que fala de amor e tem grande influência do projeto Poesia Acústica. “Um som pra toda hora e todo lugar” disse Lukete.

Projetando 2024

‘Eclética de Sentimento’ fecha o ciclo de 2023 de Lukete e projeta o 2024 do artista. Lukete prometeu que seu álbum ‘Lukete Me’ será lançado no ano que vem e pretende fazer uma turnê pelo Brasil com o projeto “Lukete e Seus Relatos”, um show com um repertório composto por músicas autorais e também com o seu show de poesias, ‘A Rima me deu Rumo’.