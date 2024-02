Eclipse solar total de 2024 não será visível do Brasil

Um eclipse solar total acontecerá no dia 8 de abril de 2024. O fenômeno, que é um dos mais esperados para este ano pela comunidade científica, não será visível no Brasil.

Segundo a BBC, este pode ser o eclipse solar total mais visto da história. Isso se dará por dois motivos: o primeiro é que mais pessoas moram no entorno onde o fenômeno estará visível.

O segundo motivo é que a coroa solar estará mais visível do que o último eclipse solar total, que aconteceu em 2017, por causa da maior atividade solar registrada atualmente.

Por que o eclipse solar total será o mais visto da história

O eclipse solar total de 2024 começará a ser visível no México. Depois, irá atravessar os Estados Unidos até sair da América do Norte pelo litoral do Oceano Atlântico no Canadá.

Cerca de 31,6 milhões de pessoas moram nos 322 km do trajeto do eclipse, o que é mais que o dobro do número de pessoas que puderam ver o último evento similar que aconteceu em 2017.

Polly White é uma “caçadora de eclipses” e fundadora do site Great American Eclipse, que reúne informações atualizadas sobre os fenômenos desta natureza.

À BBC, ela explicou que a camada mais externa do sol, a coroa solar, estará bem visível, com jatos de energia. Há ainda uma possibilidade, mesmo que remota, que um cometa ficará visível durante esse eclipse.