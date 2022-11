Cuidado permanente

Prefeitura de João Pessoa dispõe de serviços e tratamento de combate ao câncer em sua rede

27/11/2022

Este domingo, 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Criada por meio da portaria do Ministério da Saúde nº 707, de dezembro de 1988, a data tem como objetivo ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, principalmente sobre a sua prevenção.

Partindo deste contexto, a Prefeitura de João Pessoa possui uma rede de assistência na prevenção e combate ao câncer, onde as áreas técnicas de Saúde do Homem e da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecem os tratamentos específicos para cada tipo da patologia. Essa rede de assistência é permanente, com ações durante todo o ano.

Para ter acesso ao tratamento do câncer em João Pessoa, a porta de entrada são as unidades de saúde da família (USFs), onde o usuário passa por uma avaliação clínica. Em seguida, via Central de Regulação Municipal, é feito o encaminhamento à assistência especializada no tratamento do câncer. Na Capital, os hospitais Napoleão Laureano e São Vicente de Paulo oferecem esta assistência e tratamento específico e especializado para cada caso.

Saúde da Mulher – O cuidado com a mulher acontece através do Programa Tudo Rosa, da Secretaria Municipal de Saúde. Por meio dessa iniciativa, a mulher pessoense faz sua mamografia a partir dos 40 anos de idade no mês do seu aniversário – basta apenas procurar sua unidade de saúde. Esse serviço é oferecido, em parceria, no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Napoleão Laureano e Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC).

Através das unidades de saúde da família (USFs), com a solicitação do exame de mamografia, a mulher tem dois caminhos: deixar o documento na própria unidade para ser regulado ou se dirigir ao CEDC, Hospital Napoleão Laureano ou São Vicente de Paulo para agendar a sua mamografia.

“Com o resultado da mamografia em mãos, as nossas usuárias se dirigem à USF, sendo avaliada a necessidade de dar continuidade com todos os exames, seja ultrassonografia de mama, biopsia ou outros procedimentos necessários, todos garantidos pela rede de assistência do município, até fechar o diagnóstico. Caso necessário, elas são inseridas em um dos serviços de tratamento de câncer do município”, explicou Rosselle Leite, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da SMS-JP.

No câncer de colo é o mesmo caminho. Basta procurar uma unidade de saúde para realizar o exame preventivo e, com o resultado em mãos, a equipe de saúde avalia o caso. Se necessário, os exames complementares terão prosseguimento e essa mulher é inserida no serviço de tratamento do câncer do colo.

Saúde do Homem – O cuidado da gestão municipal com o público masculino também tem como finalidade levar os serviços de saúde buscando ampliar o acesso e sensibilizar para a importância do autocuidado durante todos os meses do ano e não apenas em novembro, mês dedicado à prevenção e tratamento do câncer de próstata, chamado de Novembro Azul.

Nas USFs e policlínicas municipais são oferecidos serviços direcionados para este segmento da população. De acordo com o coordenador da área técnica de Saúde do Homem do município, Késsio Brito, as atividades do Novembro Azul aproximam o público masculino dos serviços de saúde e vice-versa.

“Quanto mais homens procuram os serviços de saúde e levamos as nossas ações a este público, melhor compreenderemos as necessidades individuais. Pretendemos sensibilizar para a importância do cuidado com a saúde, visando a melhoria da qualidade de vida do público masculino”, destacou Késsio Brito.