Secretaria de Turismo e UFPB promovem estágio para dinamizar conhecimento sobre o Centro Histórico

A Prefeitura de João Pessoa deu mais um passo para qualificar ainda mais as informações sobre o Centro Histórico buscando aproximar desse processo a academia. Nesta quinta-feira (22), o secretário de Turismo da Capital paraibana, Daniel Rodrigues, deu boas-vindas ao primeiro grupo de estudantes do curso de bacharelado em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), dando início a um estágio inédito entre as duas instituições.

Até o dia 30 de abril, um grupo de 10 universitários vai estar presente no Centro Histórico e, na opinião do secretário, esse estágio faz parte da estratégia da Prefeitura de valorizar ainda mais essa área da cidade. “A presença dos universitários naquele local proporcionará maior conhecimento, efetivando o roteiro religioso que insere as igrejas e os monumentos que contam a história da cidade. A secretaria está de portas abertas para todas as instituições que tenham interesse de firmar parcerias no sentido de ampliar esse conhecimento e divulgar os roteiros de João Pessoa, valorizando a academia”, ressaltou.

A professora Kelly Thaysy, coordenadora dos estágios supervisionados da UFPB, afirma que o estágio é de suma importância para o curso, pois irá trabalhar, também, com o turismo da diversidade religiosa. “É um projeto pioneiro e inovador que abarca o tema sobre o respeito pela diversidade religiosa com todo cuidado e trabalho especializado que o projeto necessita. Estou realizando essa parceria, também, com o objetivo da inserção do cientista das religiões ao mercado de trabalho”, explicou.

Após a visita, uma equipe da Setur levou os alunos para fazer um city-tour pelo Centro Histórico acompanhado por um guia de turismo. O curso de bacharelado em Ciências das Religiões da UFPB foi criado em 2010.