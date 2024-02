Romero vê muito “barulho” no debate sobre possível candidatura em Campina Grande

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) disse ao Conversa Política, nesta quinta-feira (22), que estão fazendo muito “barulho” com o debate sobre uma possível candidatura dele em Campina Grande.

Também não sabe o motivo de não pararem de falar em rompimento da aliança com Bruno Cunha Lima (UB).

Nos último dias, por causa de uma publicação enigmática dele e de críticas do deputado estadual Tovar à atual gestão, fortaleceu-se a ideia de que o fim da aliança está próxima.

Até agora nada e, se for levar em conta a fala de Romero, não há nada de extraordinário para acontecer nos próximos dias. Não é o que está sentindo quem anda nas rodas políticas da cidade.

De acordo com ele, o foco, esta semana foi atender os deputados do seu partido na definição de pautas, como a distribuição das emendas. Romero é líder o Podemos em Brasília.

Segundo ele não houve reuniões em Brasília para tratar de eleição em Campina Grande. “Só querem falar disso”.

O parlamentar voltou a dizer que não estabeleceu prazo, nem tempo, para decidir nada sobre a disputa na Rainha da Borborema.

Ontem, o prefeito Bruno Cunha Lima estava em Brasília e tirou foto no Ministério das Cidades com Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

Se Romero não está se preparando para um anúncio ‘bombástico’, estão fazendo isso por ele. Basta saber o que, de fato, irá se concretizar.

