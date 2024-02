Vacinas de rotina e de campanha estão disponíveis nos serviços de saúde e pontos móveis em João Pessoa

A vacinação é uma estratégia muito importante para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias. Para seguir com a prevenção individual e coletiva em João Pessoa, diversas salas de vacina da rede municipal farão, nesta sexta-feira (23), os atendimentos com a oferta dos imunizantes que integram o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização e das campanhas ativas contra Dengue e Covid-19.

As doses são administradas, de forma rápida e segura, nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira das 12h às 21h; e no Shopping Tambiá, com atendimento das 12h às 20h.

Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19 passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O objetivo principal é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Dengue – A proteção contra a dengue tem o esquema de vacinação com a recomendação de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

A vacina contra Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. Já a vacina que protege contra a Dengue pode ser coadministrada simultaneamente com os imunizantes inativados do Calendário Nacional de Vacinação do adolescente, exceto as vacinas vivas e atenuadas, que precisam ser administradas com o intervalo de 30 dias.

Documentação – Para ter acesso à vacina das campanhas ativas e do calendário de rotina o usuário deve apresentar um documento oficial, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação ou o Cartão de Vacina.

Locais de vacinação nesta sexta-feira (23):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 ( apenas WhatsApp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)