atacante renova com o Galo por mais duas temporadas

Hulk no Atlético-MG até 2026! É isso mesmo, o paraibano vai seguir comandando o ataque atleticano pois teve o seu contrato renovado com o Alvinegro. Aos 37 anos, o paraibano está a um gol do centésimo com a camisa do Galo, numa das histórias recentes de mais sucesso no futebol brasileiro.

O novo contrato de Hulk no Atlético-MG agora vai até 2026. O compromisso anterior terminaria no fim deste ano, mas existiam cláusulas prevendo a renovação automática por mais um ano.

Novo contrato de Hulk no Atlético-MG vai até 2026

Hulk chegou ao Atlético-MG em 2021. O contrato inicial terminaria em 2022, mas foi acertada a renovação até o fim da atual temporada.

Nome histórico do Atlético-MG, o camisa 7 foi o protagonista nas conquistas do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em 2021. Desde então, venceu mais dois estaduais e uma Supercopa do Brasil.

Ao todo, Hulk no Atlético-MG tem 99 gols e 34 assistências em 178 partidas disputadas. Em mais uma temporada no clube, o jogador busca ampliar esses números e, quem sabe, vencer mais troféus importantes.

