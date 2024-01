Jimmy Page, o grande guitarrista do Led Zeppelin, faz 80 anos

Robert Plant, o cantor, fez 75 anos em 2023. John Paul Jones, o baixista, fez 78 há seis dias. John Bonham, o baterista, morreu aos 32 em 1980. E Jimmy Page, o guitarrista, faz 80 anos nesta terça-feira, nove de janeiro de 2024. Eles foram o Led Zeppelin. Eles permanecem sendo o Led Zeppelin, uma das mais importantes entre todas as bandas de rock.

Muita gente quis fazer rock por causa de Elvis Presley. Jimmy Page – reza a lenda – quis tocar guitarra por causa de Scotty Moore, o primeiro guitarrista de Elvis. Na primeira metade da década de 1960, Page já era músico de sessão, um requisitado músico de sessão.

Em sua juventude, houve John Mayall, o músico branco que puxou alguns garotos britânicos para perto dos blues dos pretos americanos. E, como consequência, houve os Yardbirds, o grupo por onde passaram também Eric Clapton e Jeff Beck.

O Led Zeppelin lançou o primeiro álbum em 1969. O título, apenas Led Zeppelin. Aquele que tem Communication Breakdown. E, ainda, três blues devastadores: You Shook Me, Dazed and Confused e I Can Quit Yoy Baby.

Depois vieram Led Zeppelin II, Led Zeppelin III, Led Zeppelin IV. E Whole Lotta Love e Immigrant Song e Since I’ve Been Loving You e Black Dog e Rock and Roll e Stairway To Heaven.

Em 10 anos, lançaram oito álbuns de estúdio (sendo Physical Graffiti duplo) e um duplo ao vivo (The Song Remains the Same). Em estúdio, o grupo gravou uma das mais notáveis discografias do rock. Nos palcos, o Led Zeppelin era arrebatador.

Jimmy Page é da geração de Eric Clapton, Jeff Beck e Pete Townshend. Todos se fizeram na Londres da década de 1960. Todos perderam o sono quando Jimi Hendrix trocou os Estados Unidos pela Inglaterra e, de lá, se projetou mundialmente como o maior guitarrista de todos os tempos.

Page, com absoluta justiça, está sempre na lista dos grandes guitarristas do rock. Tem técnica, feeling, velocidade e é autor de riffs incríveis, como o de Whole Lotta Love, que muita gente considera o melhor riff do rock.

Depois do Led Zeppelin, houve o Page solo e também um interessante retorno ao Zeppelin no álbum UnLedded, que promove o reencontro da guitarra de Page com a voz de Plant. O título desse disco, se tentarmos uma tradução para o português, é algo como “desledizado”.

Um bom registro de Jimmy Page no Led Zeppelin é o documentário The Song Remains The Same. As historinhas são ridículas, mas as partes ao vivo são muito boas. O documentário It Might Get Loud, de 2008, é bastate atraente. Mostra The Edge, o guitarrista do U2, e Jack White literalmente “babando” diante de Page. Não é à toa que eles se curvam diante desse grande músico que hoje faz 80 anos.