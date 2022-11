André Stein aproveita férias para acompanhar a Copa do Mundo e crê no Hexa do Brasil

Compartilhe















André Stein é do Espírito Santo, mas está curtindo um merecido descanso em João Pessoa, onde reside, após conquistar ao lado de sua dupla, George, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no último fim de semana. Com tempo livre e em meio à Copa do Mundo do Catar, o atleta vem acompanhando a Seleção Brasileira. Ele se impressionou com o nível técnico dos jogadores, acredita que o hexa está bem encaminhado e vê seu conterrâneo, o atacante Richarlison, como o grande destaque da Amarelinha.

Com o fim da temporada 2022 do vôlei de praia, conquistando o tetracampeonato brasileiro, André Stein tem aproveitado para dar uma atenção a mais para o futebol. O atleta confessou que não anda muito próximo da modalidade, até por conta da correria em meio às competições que disputa, mas que, agora que está de férias, conseguiu ver a estreia da Seleção Brasileira.

“Eu e o futebol tem um tempo que estamos distantes, mas assisti o primeiro jogo do Brasil e fiquei impressionado com o nível dos jogadores, a idade também, são muitos jogadores novos, mas que se destacam muito nos clubes. Fiquei feliz com o desempenho deles. Acho que vai vir o hexa dessa vez. O Brasil, em qualquer esporte que ele entra, sempre será favorito”, disse.

Neymar sofre entorse no tornozelo e sai de campo chorando em estreia do Brasil na Copa do Mundo

Ao falar sobre quem seria o destaque da Seleção Brasileira no Mundial, André citou seu conterrâneo, o atacante Richarlison, que marcou os dois gols na vitória do Brasil contra a Sérvia, na última quinta-feira, além de ser escolhido o melhor jogador em campo na ocasião.

“Vou puxar a sardinha lá para o lado capixaba. O Richarlison, que já marcou os dois primeiros gols do Brasil, foi o destaque no primeiro jogo. Ele é lá da minha terra. Acredito que ele possa fazer a diferença”, finalizou.

André segue aproveitando as férias em João Pessoa, capital da Paraíba, e de olho na Copa do Mundo. O próximo desafio da Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira, às 13h, contra a Suíça.

