DAVID TERANS NÃO IRÁ JOGAR NO VASCO, ENTENDA – BOLA ROLANDO

E aí galera passar pra vocês uma notícia que não é muito boa pro torcedor do Vasco que estava na expectativa que Terans chegasse mas segundo o Nicola, ele ligou pro Petraglia agora e disse o petralha disse que independente se receber a proposta ele não venderá Terans.

Pode ser bravata também porque a gente conhece o petralha ele é um negociante né? Mas efetivamente as coisas esfriaram, se havia alguma alguma expectativa boa, a expectativa já não é tão boa.

Palco do Esporte @PalcoDoEsporte Athletico coloca David Terans na lista de ‘inegociáveis’. O uruguaio teve o nome ligado ao Vasco e ao Flamengo, mas o mandatário do ‘Furacão’ não cogita negociar um de seus principais destaques.

Fonte: Twitter Palco do Esporte

Colina Informa ✠ 🇧🇷 @Colina_Informa Mário Celso Petraglia sobre uma possível negociação de David Terans ao Vasco da Gama: “Se existir proposta, não venderemos.”

Bom, info que tanto falamos por aqui mas insistiram no ‘Conto da Carochinha’ da prioridade de compra e que valia isso ou aquilo.

Info e texto: @furlanvs

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/25/david-terans-nao-ira-jogar-no-vasco-entenda

